Nafi Thiam: “Geen premie na een wereldrecord? Wat mij meer choqueert, zijn de dure ticketprijzen voor de Olympische Spelen”

Het EK-podium, met Adrianna Sulek, Nafi Thiam en Noor Vidts. Wie het olympische podium wil zien in Parijs 2024, mag flink wat geld neertellen. — © BELGA

Nafi Thiam, de strafste olympische atlete ooit, valt niet over haar 0 euro aan prijzengeld dat ze op dit EK verdiende na haar wereldrecord en haar titel. “Wat mij meer choqueert, zijn de dure ticketprijzen voor de komende Olympische Spelen. Iemand 690 euro laten betalen is te veel om de ontknoping van de olympische zevenkamp te zien. En dan heb je nog niet eens de eerste dag van de zevenkamp gezien, of de voormiddag van de tweede, beslissende dag.”