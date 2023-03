Na de klap van Will Smith slaat Chris Rock terug in nieuwe show: “Hoe twee getalenteerde mensen zo laag kunnen vallen, snap ik écht niet”

Toeval bestaat niet, zegt vader altijd. Een week voor de uitreiking van de Oscars trad Chris Rock (58) voor het eerst in detail over de beruchte klap die Will Smith (54) hem vorig jaar op datzelfde podium gaf. En hij hield zich niet in. “Mijn hele leven supporter ik al voor die motherfucker’, zegt de comedian in zijn nieuwste comedyshow. “Nu kijk ik speciaal naar films om hem slaag te zien krijgen.”

Ongenadig. Zo kan je Selective outrage, de special van Chris Rock die zaterdagnacht live vanuit Baltimore werd uitgezonden op Netflix, het best omschrijven. Meghan Markle, de Kardashians, cancelcultuur, woke, Elon Musk, alles werd door de mangel gehaald. De wereld luisterde geduldig, maar wilde toch vooral weten wat Rock te vertellen had over de bewuste ‘slap’.

Tien minuten voor het einde was het zover. “Jullie weten allemaal wat me overkomen is. Ik heb slaag gekregen van ‘Suge’ Smith. Iedereen weet het, verdomme. Mensen vragen me of het pijn deed. Natuurlijk. Het doet nog steeds pijn.”

Het beeld dat in een mum van tijd de wereld rondging. — © Chris Pizzello/Invision/AP

Even in achteruit. Vorig jaar leidde Rock de uitreiking van de Oscars in goeie banen. Tussen twee prijzen door maakte hij een grap over Jada, Smiths echtgenote. Meer bepaald over de haarziekte waar ze al enkele jaren mee te kampen heeft. Het koppel was aanwezig in de zaal en leek not amused. Maar dat Smith zou opstaan, naar het podium zou lopen en Rock een klap zou geven, had niemand verwacht.

Overspel

“Ik weet dat je het niet goed kan zien op beeld, maar Will Smith is een pak groter dan ik”, ging Rock verder in zijn special. “Will Smith draait films in z’n bloot bovenlijf. Mij heb je nog nooit gezien in mijn bloot bovenlijf. Zelfs als ik in de film een openhartoperatie moet ondergaan, doe ik dat in een sweater. Will Smith heeft Muhammad Ali gespeeld, verdomme.”

Het is de eerste keer dat Rock in detail treedt over het onwezenlijke moment. Het voorbije jaar hield hij de lippen stijf op elkaar, terwijl Smith alles in het werk stelde om zijn reputatie te herstellen. Hij bood meermaals zijn excuses aan via sociale media en op talkshows.

Rock toonde zich echter niet vergevingsgezind. Hij beschuldigde de acteur ervan ‘selectief verontwaardigd’ - heb je ‘m? - te zijn en begon toen weinig subtiel over de affaire van Jada met zanger August Alsina. “De vrouw van Will Smith had een avontuurtje met een vriend van haar zoon. Normaal zou ik daarover zwijgen, maar voor god weet welke reden hebben ze dat tegen iedereen op internet verteld.”

Hersenschudding

De comedian verwees daarmee naar het fragment uit Jada’s talkshow Red table talk, waarin ze drie jaar geleden toegaf ontrouw te zijn geweest. “Hoe twee getalenteerde mensen zo laag kunnen vallen, snap ik echt niet. We zijn allemaal al bedrogen geweest, maar niemand van ons is op televisie geïnterviewd door de pleger van dat bedrog, toch? ‘Hé, ik heb de lul van een ander afgezogen. Hoe voelde jij je daarbij?’ Why the fuck zou je zoiets doen? Zij heeft hem veel harder gekwetst dan ik.”

Point taken. Rock vertelt er nog bij dat hij destijds naar Smith belde om hem een hart onder de riem te steken, maar dat hij geen gehoor kreeg. Daarna vertelde hij dat de familie Smith hem al sinds 2016 niet meer goed gezind is. Ook dat jaar presenteerde hij de Oscars.

Will Smith en echtgenote Jada op de rode loper bij de Oscars. — © REUTERS

“Maar Jada vond dat ik moest afzeggen, omdat Will niet genomineerd was voor Concussion (over het leven van dokter Bennet Omalu, red.) Dus ik maakte daar wat grappen over. Zo werkt het nu eenmaal. Zij begint erover, ik maak het af. Dat zijn de feiten. Zij vond dat ik, een volwassen man, een job moest weigeren omdat haar echtgenoot geen nominatie kreeg voor Concussion, en dan geeft die kerel mij gewoon echt een hersenschudding. What the fuck, man!”

Geen Oscars meer

“Mijn hele leven supporter ik al voor die motherfucker”, gooide hij er nog achteraan. En nu kijk ik speciaal naar Emancipation (waarin Smith een slaaf speelt, red.) om hem slaag te zien krijgen. Veel mensen hebben me gevraagd: Chris, waarom heb je niets teruggedaan? Omdat mijn ouders me altijd geleerd hebben niet te vechten waar witte mensen bij zijn.”

Het luidde meteen het einde van de show in. Rock gooide zijn microfoon op de grond en nam, zichtbaar aangedaan, het applaus van het publiek in ontvangst. Ook al is Will Smith de komende tien jaar niet meer welkom op de Oscars, Rock sloeg een uitnodiging om de ceremonie dit jaar te presenteren af. Hij heeft gezegd wat hij wilde zeggen. Afwachten of dit nog een vervolg krijgt.