Ook slecht nieuws voor de Rode Duivels? Arsenal-coach Arteta maakt zich zorgen om geblesseerde Leandro Trossard: “Het lijkt op een spierblessure”

Het was een smet op de feestvreugde bij Arsenal na de 3-2-winst tegen Bournemouth. Leandro Trossard moest al in de eerste helft naar de kant met een blessure. De Rode Duivel ging op de grond zitten, kreeg even verzorging, maar kon daarna toch niet verder. De blessure is ook voor Trossard zelf een domper, want de winger had de laatste wedstrijden net een basisplaats te pakken bij de Gunners.

Na de wedstrijd toonde Arsnenal-coach Mikel Arteta zich toch lichtelijk bezorgd over het uitvallen van Trossard. “Hij voelde iets in zijn lies toen hij in de eerste helft achteruit liep. Hij moest er toen af. Het lijkt op een spierblessure.”

“Het is toch een zorg. Hij kwam meteen naar me toe en vertelde me dat hij niet verder kon omdat hij iets voelde. We moeten hem beoordelen en kijken hoe het met hem gaat.”

Het is dus nog maar de vraag of Trossard fit geraakt voor de Europa League-wedstrijd van donderdag tegen Sporting Lissabon. Voor de interlands met de Rode Duivels, op 24 en 28 maart, heeft hij nog een paar weken extra om fit te geraken.