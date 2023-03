Paard dat plots over parcours Strade Bianche liep stelt het goed: “Een paar dagen antibiotica, Zlatana is geschrokken”

Het paard dat zaterdag plots over het parcours van de Strade Bianche rende, vlak voor de latere winnares, stelt het goed maar is geschrokken. Dat schrijft de arts die het paard achteraf ging verzorgen op Facebook.

Opschudding zaterdag in volle finale van de Strade Bianche voor vrouwen. Plots verscheen er een paard op het parcours, dat wegsnelde voor de Nederlandse renster Demi Vollering. Het paard liep een tijdje voor de Nederlandse ploeggenote van Lotte Kopecky - die later zou winnen - uit en schoof vervolgens in een bocht onderuit.

(lees verder onder de video)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Net daarna ging de telefoon bij Chiara Pascucci Pepi. De dierenarts werd door de eigenares van Zlatana, zoals het paard blijkt te heten, om te vragen wat ze moest doen. “Het paard stelt het goed”, postte Pascucci Pepi meteen daarna op Facebook. “Ze heeft wat schaafwonden van de val. Ik ga haar straks opzoeken.”

Later ’s avonds kwam er goed nieuws. “Zlatana stelt het goed. Een paar dagen antibiotica, veel angst, maar uiteindelijk is alles goed gekomen”, schrijft ze opnieuw op Facebook. “De eigenares verontschuldigt zich voor wat gebeurd is.”