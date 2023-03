Auto uit tv-serie ‘Dukes of Hazzard’ crasht tegen boom in de VS

In Taney County, in de Amerikaanse staat Missouri, is vorige week de Dodge Charger tegen een boom geknald die gebruikt werd in de tv-show The Dukes of Hazzard. De General Lee, zoals die in de show genoemd werd, dateert uit 1969 en liep aanzienlijke schade op.

Het ongeval gebeurde op zondag 26 februari rond 13.30 uur. De bestuurder verloor de controle over het stuur en knalde tegen een boom naast de weg. De twee inzittenden moesten voor verzorging naar het ziekenhuis, maar kwamen met de schrik vrij. De erg herkenbare Dodge Charger liep wel grote schade op.

Volgens de hulpdiensten was het voertuig “een iconische en historische wagen die gebruikt werd op de set van tv-show The Dukes of Hazzard”. Nog volgens de lokale brandweer werden 309 van die General Lee’s, zoals de wagen in de serie en films genoemd wordt, gemaakt voor de tv-serie en 26 extra voor de remake in 2005.

De eigenaar van de auto ontkent in lokale media dat zijn wagen in de serie gebruikt is. De hoofdrolspelers zouden er wel in gezeten hebben en mee gereden hebben, maar in de serie zou de wagen niet te zien zijn. De serie werd tussen 1979 en 1985 uitgezonden op CBS, in 2005 volgde een Hollywood-film.