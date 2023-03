50 verlichte praalwagens treken door Gellik: “Eindelijk weer genieten zonder beperkingen”

Na twee jaar coronaonderbreking was de lichtstoet in Gellik zaterdag 4 maart weer een voltreffer. Vijftig groepen trokken met verlichte praalwagens door de straten van het Lanakense dorp, waar ze enthousiast onthaald werden door zo’n 9.000 bezoekers.

Onder het waakzaam oog van een 20-tal politie-inspecteurs arriveerden de eerste bezoekers van de jaarlijkse Lichtstoet in Gellik al rond 18 uur. “De belangstelling lijkt wat minder dan de laatste editie in 2020, maar ik schat het aantal toeschouwers toch op 8.000 à 9.000”, zei een van de veiligheidsmensen.

De Lichtstoet 2023 was de vijftiende editie van een initiatief dat in 2007 door de Gelliker Galliaren bescheiden startte als alternatief voor de dagstoeten in Lanaken en omgeving. In 2021 en 2022 stak het coronavirus een stok in de wielen en bleven de Gellikse carnavalsvierders op hun honger zitten. “Nu kan iedereen eindelijk weer genieten: geen mondmaskers, geen social distancing, geen beperkingen… Gewoonweg met z’n allen plezier maken”, klonk het bij de feestvierders.

Wortelzakjes

Vrijdagavond werd het carnavalsfeest al afgetrapt met een carnavalsbal in de feesttent op het kerkplein, waar onder meer Beppy Kraft en Frans Theunisz de vlam aan de lont staken. Zaterdag was het dan D-day. Om 19 uur mochten de plaatselijke Shining Stars de stoet op gang trekken. Na hen trokken 49 sfeervol verlichte groepen en wagens door de straten van het dorp. Ze kwamen niet alleen uit Groot-Lanaken, maar ook uit Riemst, Bilzen, As, Zutendaal, Tongeren en zelfs Voeren. Opvallend waren de Wottelzekskes uit Veldwezelt die gretig echte wortelzakjes uitdeelden. Maar ook de Hannessen uit Voeren, De Eierdöpkes uit Gellik, De Peumpelere uit Kanne en De Brikkebekkers uit Rekem waren aanwezig. Prinses Anneleen en jeugdprinses Jess sloten de karavaan - royaal snoep en gadgets strooiend - af.

