Het gaat sneeuwen: vandaag en komende dagen winterse neerslag verwacht in Ardennen en rest van het land

De komende dagen mogen we ons verwachten aan sneeuwbuien in ons land. Zondag is dat het geval in de Ardennen, maar ook in Vlaanderen kan al wat smeltende sneeuw vallen.

Het is zondag vaak bewolkt met kans op enkele buien. In de Ardennen worden de buien winters van karakter en vallen er enkele sneeuwbuien op de hoogten. In Vlaanderen verwachten we buien van regen of soms wat smeltende sneeuw. In de namiddag neemt de kans op wat zon toe, meldt het KMI.

De maxima schommelen tussen +1 graad op de Ardense hoogten en tot 6 of 7 graden in het centrum en het westen van het land. De wind is zwak tot matig uit noordwestelijke richtingen.

Zondagavond en -nacht blijft het vaak zwaarbewolkt met enkele plaatselijke opklaringen. Links en rechts valt er nog een (winterse )bui, ten zuiden van Samber en Maas zijn dat enkele sneeuwbuitjes. De minima liggen tussen ­3 en +2 graden. De wind wordt zwak en krimpt naar zuidwestelijke richtingen.

Maandag overheerst de bewolking maar af en toe kan de zon door het wolkendek priemen. Af en toe valt er een bui; in Hoog­-België zijn dat enkele buien van smeltende sneeuw. De maxima schommelen tussen 2 of 3 graden op de Ardense Hoogten en 6 of 7 graden in het centrum en het westen. Er waait een zwakke, later matige westzuidwestenwind die ruimt naar het westen.

Dinsdag is er nog meer kans op winterse neerslag. Dan trekt een neerslagzone traag door het land. Het is zwaarbewolkt met in Laag- en Midden-België regen en smeltende sneeuw en in Hoog-België sneeuw. In de loop van de namiddag wordt het geleidelijk veelal droog in Vlaanderen en verschijnen er enkele opklaringen. De maxima schommelen rond 2 à 3 graden in het centrum van het land en rond het vriespunt in de Hoge Venen.