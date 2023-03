Alex de Minaur steekt in Acapulco zevende ATP-titel op zak

De Australiër Alex de Minaur (ATP 22) heeft zaterdag het ATP-toernooi in het Mexicaanse Acapulco (hard/2.013.940 dollar) op zijn naam geschreven. In de finale versloeg het achtste reekshoofd de als zevende geplaatste Amerikaan Tommy Paul (ATP 23). Het werd 3-6, 6-4 en 6-1 na twee uur en 28 minuten tennis.

Het was het vierde onderlinge duel tussen de 24-jarige De Minaur en de 25-jarige Paul. De Australiër had ook de vorige drie gewonnen.

Voor De Minaur, die zijn elfde ATP-finale speelde, is het de zevende titel, de eerste in de 500-Series. Paul speelde zijn tweede finale. Eind november 2021 won hij het toernooi van Stockholm.

Alex de Minaur volgt in Acapulco de Spanjaard Rafael Nadal op. Die schreef het toernooi in 2022 voor de vierde keer bij op zijn erelijst maar was er dit jaar niet bij.