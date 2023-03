Elise Mertens kan niet stunten en sneuvelt tegen topreekshoofd in halve finales WTA-toernooi Monterrey

Elise Mertens (WTA 42) heeft niet kunnen stunten in de halve finales van het WTA-toernooi in Monterrey (hardcourt/259.303 dollar). De 27-jarige Limburgse, het vierde reekshoofd, verloor in twee sets (6-3 en 6-4) van de Française Caroline Garcia (WTA 5), het topreekshoofd in Mexico.

Na een uur en 41 minuten stond de 6-3, 6-4 eindstand op het scorebord. Het was het zevende onderlinge duel en Mertens trok al voor de vijfde keer aan het kortste eind.

Garcia neemt het in de finale op tegen het Kroatische derde reekshoofd Donna Vekic (WTA 31). Die was met 7-5 en 6-2 te sterk voor de Chinese Lin Zhu (WTA 41). Vekic had vrijdag in de kwartfinales al Ysaline Bonaventure (WTA 96) uitgeschakeld.

De 29-jarige Garcia mikt vandaag op een twaalfde WTA-titel. Eind vorig seizoen behaalde ze op de Masters in het Amerikaanse Fort Worth haar grootste succes tot dusver. De 26-jarige Vekic gaat voor een vierde toernooizege.

De winnares volgt op de erelijst de Canadese Leylah Fernandez op. Die won het toernooi in 2021 en 2022. Garcia speelde al een keer eerder de finale in Monterrey. In 2015 verloor ze die van de Zwitserse Timea Bacsinszky.