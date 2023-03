Maaseik moet vijf sets spelen tegen Haasrode Leuven, Gent wint makkelijk in Menen

Maaseik heeft zaterdag op de eerste speeldag van de Champions play-offs in de Lotto Volley League pas in extremis kunnen winnen van Haasrode Leuven. Het werd 3-2 (25-23, 18-25, 22-25, 25-20 en 15-10).

Gent had het een pak makkelijker op bezoek bij Menen. Daar werd het 0-3 (19-25, 16-25 en 19-25). Kampioen Roeselare won donderdag al met 3-1 van Aalst.

De teams spelen in hun play-off twee keer tegen elkaar (heen en terug). De eerste twee op het einde van de rit ontmoeten elkaar in een finale, die wordt afgewerkt in een best-of-five-systeem.