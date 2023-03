Van dominantie naar in de verdrukking. Jumbo-Visma pakte in het openingsweekend verpletterend uit met zeges in de Omloop en Kuurne, maar in de Strade Bianche liep het tactisch niet allemaal volgens plan. Met een 3de en een 5de plek mag het resultaat nog steeds gezien worden, maar toch bleven Benoot en co met een onverzadigd gevoel achter.