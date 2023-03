Achilles Bocholt en het Nederlandse Kembit Lions spelen de finale van BENE-League handbal

Bocholt zette zaterdag in de terugwedstrijd orde op zaken tegen Sporting Pelt met een 27-21 overwinning. Pelt had woensdag in eigen huis nog met 28-25 gewonnen. Kembit Lions speelde zaterdag 29-29 gelijk tegen Aalsmeer. Dat volstond na een 28-29 overwinning in de heenwedstrijd donderdag.

De finale wordt op 18 maart op Limburgse bodem gespeeld. Kembit Lions is de titelverdediger. Vorig jaar hield de club uit Sittard recordkampioen Bocholt van een zesde titel.