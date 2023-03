Kilde verzekert zich met overwinning in afdaling van Aspen van eindzege Wereldbeker

Aleksander Aamodt Kilde heeft voor het tweede jaar op rij de eindzege in de Wereldbeker afdaling op zak gestoken. De dertigjarige Noor won zaterdag de voorlaatste afdaling in het Amerikaanse Aspen, voor de Canadees James Crawford (+0.61) en de Zwitser Marco Odermatt (+0.63). Het was zijn zesde zege van het seizoen in de afdaling.