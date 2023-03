Maaseik bibbert tegen Haasrode-Leuven, maar heeft eerste zege in play-offs beet

Oef. In het Maasland haalden ze zaterdagavond opgelucht adem. Het kostte bloed, zweet en tranen, maar een sterk Haasrode-Leuven werd dan toch verslagen op de eerste speeldag van de play-offs. Greenyard zette een 1-2-achterstand om in een 3-2-zege.

Geen vuiltje aan de lucht voor de thuisploeg in de eerste set. Het was wel al duidelijk dat Haasrode-Leuven in goede vorm naar Limburg was afgezakt, maar met sterke jumpservices dwong Maaseik de bezoekers toch in de fout. Over 10-8 ging het naar 17-14.

Even kroop er nonchalance in de Maaslandse rangen en kwam VHL zowaar tot op één puntje terug. Bezoekers Simon Peeters en Dilsenaar Berre Peters (beiden ex-Maaseik) scoorden vlotjes en zouden dat doorheen de match blijven doen. Net op tijd schoot Protopsaltis echter wakker en op individuele kwaliteit zette de thuisploeg zich verdiend op voorsprong.

© Dick Demey

Zand in de Maaslandse motor

Maar dan kroop er zand in de Maaslandse motor. Véél zand. Haasrode-Leuven serverend onder druk zetten, lukte plots nog amper. De bezoekers tankten vertrouwen en krikten hun niveau op. Peeters, Peters én Tuerlinckx kwamen nu twee sets lang onder stoom. Een onherkenbaar Maaseik moest ondergaan. Coach Bertini at zowat zijn schoen op langs de zijlijn.

In set twee werd Greenyard zelfs compleet van het plein gespeeld door een gemotiveerd Leuven. Aan grinta geen gebrek bij de Vlaams-Brabanders. Het was pas vanaf 13-17 in de derde set dat Maaseik stilaan weer het juiste ritme begon te vinden en haar voet terug naast die van VHL kon zetten. De vogel was echter al gaan vliegen. Tuerlinckx zette Haasrode verdiend op 1-2.

© Dick Demey

Tiebreak brengt beslissing

De bezoekers geloofden volop in een stunt en Greenyard moest zich dringend herpakken. Het deed dat, met het mes op de keel. De set ging gelijk op tot halverwege, maar dan duwde Maaseik het gaspedaal verder in. Als Vanker vlot kon verdelen, knalden Bartos, Protopsaltis en Reggers erop los.

Al was het toch vooral strijden voor elk punt. Beide teams waren namelijk erg aan mekaar gewaagd. Een tiebreak moest logischerwijs beslissen. Ook daarin bleef het lang spannend. Er werd langs beide kanten risicovol geserveerd en VHL ging dan even in de fout. Een sterke Peeters bracht de bezoekers nog terug tot 11-9, maar Bartos en vooral twee belangrijke killblocks van Treial deden Maaseik opgelucht ademhalen.

De zucht van de Estse middenman na het matchpunt sprak boekdelen. De Maaslanders hadden aan dit Leuven een zéér stevige kluif en zullen in deze play-offs meer dan op hun hoede moeten blijven, willen ze zich plaatsen voor de titelfinale.

Sets: 25-23, 18-25, 22-25, 25-20, 15-10.

Maaseik: Treial, Bartos, Reggers, Protopsaltis, Vanker, Fornés, libero: Perin. Vielen in: Cox, Aloisi, Baghdady, Thys.

Haasrode-Leuven: Van Elsen, Peters B, Tuerlinckx, Peeters, Valkiers, De Paepe, libero’s: Defraing en Peters S. Vielen in: Witvrouwen, Beelaert, De Saedeleer, Blondeel.