Andermaal bleek Zulte Waregem niet in staat om de nul op het bord het houden. Ook in Leuven bleek Essevee niet bij machte om 90 minuten de concentratie en organisatie hoog te houden. Individuele fouten luidden zo een bijzonder pijnlijke nederlaag in. De hoop op een goede afloop slinkt ondertussen zienderogen.