Jonas Vingegaard: “Parijs-Nice is een van dé doelen van het seizoen, maar dat zegt niets over de Tour”

Net als voor Tadej Pogacar is Parijs-Nice voor Jonas Vingegaard een onbeschreven blad. “Het is één van mijn doelen van het seizoen”, aldus de Tourwinnaar die het seizoen in Galicië begon met drie zeges in evenveel ritten en ook het eindklassement won in O Gran Camiño.

De Deense kopman van Jumbo-Visma zei zaterdagmiddag in Bigouval uit te kijken naar de “leuke, maar ook moeilijke koersweek”. “Het is altijd leuk om tegen Tadej Pogacar te koersen. Hij is natuurlijk altijd heel sterk, maar er is méér dan Tadej alleen in deze rittenkoers. Dan denk ik maar aan Ineos-Grenadiers die in zulke ronden van één week altijd sterk zijn. Ik weet ook niet waar het de komende dagen zal gebeuren. Elke dag loert er wel ergens gevaar achter de hoek. We krijgen in de ‘Koers naar de zon’ een beetje van alles. Het is natuurlijk jammer dat Wout van Aert en Roglic in de Tirreno koersen, maar ik kan best wel leven met de ploeg die het management samenstelde.”

Ook Vingegaards parcourskennis beperkt zich voorlopig tot wat de app Veloviewer. “Het lijkt erop dat ik zaterdag met de Col de Couillole op mijn terrein kom. Op lange en hoge bergen komt mijn sterkte boven. Zie de Col du Granon en Hautacam van vorig jaar in de Tour. Het zijn twee koersdagen waarop ik mijn beste prestaties ooit neerzette en die me blij en tegelijk trots maken.”

Vingegaard beweert – net als Pogacar – dat het er eigenlijk niet toe doet, of de andere veel wint. “Het is niet zo dat ik dacht: ‘Tadej won al veel, dus moet ik in Spanje ook meteen uithalen.’ Neen. Indien die eerste rit van O Gran Camiño in de sneeuw niet was afgelast, kon het een andere wending hebben genomen. Ik had het geluk dat ik vanaf dag twee op mijn terrein kwam. Ik wil gewoon winnen om aan de top te blijven. En dat kan je maar door beter te worden. Ik hoop in Parijs-Nice te kunnen vechten voor de eindzege. En dan moet ik Tadej Pogacar kloppen”, sprak hij zichzelf wat tegen want eerder zei hij dat er meer was dan alleen maar de Sloveen. “Maak daar ook niet het begin van een psychologische oorlog naar de Tour toe. Vorig jaar reden we ook tegen elkaar in de Tirreno. Of je nu goed bent deze week of niet, dat zegt niets over de Tour de France”, besloot de 26-jarige Deen.