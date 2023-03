Snelle benen, slim hoofd: maak kennis met kersvers Europees vicekampioen Julien Watrin, de stille kracht van de Belgian Tornados

En daar is medaille nummer drie, getekend: Julien Watrin, Europees vicekampioen. Het is, op z’n dertigste, zijn eerste individuele medaille in zaal. Hij is de stille kracht van de Belgian Tornados. In alle bescheidenheid schaart hij zich tussen de meest gelauwerde Belgische medaillewinnaars op een EK indooratletiek. “Dat had ik nooit durven te dromen.”