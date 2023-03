Charles De Ketelaere mag eindelijk nog eens starten bij AC Milan, maar gaat onderuit op het veld van Fiorentina

Door de afwezigheid van Brahim Diaz mocht Charles De Ketelaere nog eens zijn opwachting maken in de basis bij AC Milan. Een wedstrijd om lang te herinneren werd het echter niet: Fiorentina won met 2-1 na doelpunten van Gonzalez en Jovic, de aansluitingstreffer van Theo Hernandez kwam te laat.

Voor het eerst sinds 29 januari verscheen CDK nog eens aan de aftrap bij AC Milan. Rafael Leao, zaterdagavond in de tribune door een schorsing, voorspelde op zijn Instagram een doelpunt van onze 21-jarige landgenoot. “CDK scoort vanavond. Je las het hier eerst”, postte de aanvaller op zijn Instagram story. Mocht u op zoek zijn naar een glazen bol, raden we u toch aan niet naar dezelfde winkel als die van Leao te gaan: zijn voorspelling kwam niet uit. Charles De Ketelaere speelde 83 minuten maar kwam niet tot scoren. Enkel Theo Hernandez kon scoren namens de Milanezen, maar het kalf was toen al verdronken.

Nicolas Gonzalez en Luka Jovic hadden Fiorentina voordien namelijk al een dubbele voorsprong bezorgd. De aansluitingstreffer van Theo Hernandez diep in de toegevoegde tijd kwam te laat.

AC Milan blijft zo steken op 47 punten uit 25 wedstrijden en moet straks mogelijk AS Roma naast zich dulden op de vierde plek. De kampioen van vorig jaar moet zo vol aan de bak om ook volgend jaar Champions League-voetbal te mogen spelen.