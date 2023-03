BNXT LEAGUE: Nikola Jovanovic schittert bij zijn debuut voor Oostende, Leuven Bears wint vlot van Nijmegen

Een fysiek sterker Filou Oostende kende geen genade met Aris Leeuwarden dat dit seizoen debuteert in de Elite Gold. De dappere Friezen stelden vast dat nieuweling Jovanovic bij Oostende een absolute meerwaarde is. Leuven Bears opende Elite Silver van de BetFirst BNXT League met winst versus het Yoast United Nijmegen van coach Paul Vervaeck. De Leuvenaars blijven dan ook de topfavoriet in Elite Silver voor het zesde en laatste ticket voor de Belgische play-offs.

In de matchselectie verwelkomde coach Dario Gjergja dreie “nieuwe gezichten. Kapitein Dusan Djordjevic keerde vijf maanden na zijn voetzoolblessureterug. TreShawn Thurman was anderhalve maand out wegens een enkelverzwikking. Helemaal nieuw is de Servische center Nikola Jovanovic die tot vorige week baskette bij het Russische Nizhny Novgorod.

Na 43 seconden tekende Bleijenbergh de eerste Oostendse korf in deze criossborderfase aan. De Antwerpenaar deelde iets later ook de eerste assist uit, aan Bratanovic die 4-0 op het bord prikte. Op vele vlakken bewees Bleijenbergh (15 punten, 5 rebounds en 7 assists) opnieuw dat hij in vorm is richting de bekerfinale van volgende week.

Nieuwkomer Jovanovic stond in de zevende minuut pas op het terrein of hij scoorde al, 16-11. Jovanovic’ achtste punt was goed voor een kloof van tien eenheden: 27-17. De Serviër is dreigend, scoort veel en pakt de nodige rebounds. Ondertussen had ook Djordjevic zijn eerste baltoetsen gemaakt.

Nikola Jovanovic — © RUDY DECLERCK

In het tweede kwart hield Oostende het verschil vooral op gelijke hoogte. Op 2’14” cab de rust smeerde ref Jacobs bij een 40-31-tussenstand een technische fout aan cocah Gjergja aan. Iets eerder was eenzelfde lot beschoren aan coach van Sliedegt en Keye van der Vuurst. De geprikkelde Oostendenaars staken een versnelling bij. Van der Vuurst en Barcello dropten bommen, Bratanovic werkte een lay-up af, Bleijenbergh legde de 50-32-rustscore vast.

Op assist van Bleijenbergh dunkte Bratanovic bij de eerste actie van het derde kwart de twintiger (52-32) op het bord. Beide teams vochten voor elke bal maar aan de Oostendse zijde ging dat net iets feller. De score klom tot 79-52. Aan het halfuur had Leeuwarden vier puntjes weggeknabbeld maar die 79-56-marge was toch niet meer te overzien. Even doken de Friezen nog onder de twintiger-grens: 89-73. Met een kristalheldere driepunter bereikte Tyree nog de lekkere century-score: 100-80.

Jovanovic haalde de beste stats met 24 punten (8 op 12 tweepunters en 8 op 11 vrijworpen), 7 rebounds, 1 assist en 9 uitgelokte fouten. Vijf Oostendenaars verzorgden een productie in de dubbele cijfers.

Winst voor Leuven

Yoast United Nijmegen, met ook Tito Casero (Belgische Belofte van het Jaar in 2019 en bij Okapi Aalst), herstelde zich na de studieronde (10-6) en liep via onder meer Spencer Levi en Vincent Cole weg naar een 10-14 en 22-25 bonusje na het eerste schuifje. Leuven Bears, zonder de Nederlander Mo Kherrazi, herstelde zich in het tweede kwart. De met driepunters uitpakkende Brevin Pritzl kreeg steun van Nick McGlynn en Kevaughn en na 29-29 ging het na een 13-1 tussenspurt naar een 37-29 Leuvense voorsprong. De Nederlanders waren niet onder de indruk, reageerden met een 1-11 en namen opnieuw de leiding over: 38-40. Via Darnell Snyers trok Leuven Bears toch richting kleedkamer met een 43-40 tussenstand op het scorebord. Leuven Bears startte scherp aan de tweede helft. Via een stevige defense en vooral met vele driepunters van Brevin Pritzl ging het snel naar 51-42 en een beslissende 67-47 tussenstand. De twintiger in het voordeel van de Bears was een feit. Het slotkwart begon met een 76-54 voorsprong voor de Leuvenaars. Er hing een leuke sfeer in de Sportoase, coach Eddy Casteels roteerde met al zijn spelers en zag Leuven Bears na 80-54 en 91-62 lekker verder denderen naar een vlotte winst.

Nog in Elite Silver won Okapi Aalst met 102-67 van Basket Academy Limburg uit Weert en zegevierde Bergen met 88-64 van Den Helder Suns.

Leuven Bears-Yoast United Nijmegen 98-71Kwarts: 22-25, 21-15, 33-15, 22-17

Leuven Bears: Heath 11, Pritzl 24, Allen 11, Fulkerson 12, T. Nunes 6, Bucumi 4, Vanderhaegen 11, McGlynn 17, Stilmant 0, Snyers 2, R. Nunes 0