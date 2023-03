Leipzig-aanvaller Nkunku onzeker voor CL-clash tegen Manchester City

Leipzig-aanvaller Christopher Nkunku, nog maar net terug uit blessure, heeft vrijdagavond in het Bundesliga-duel tegen Borussia Dortmund een kleine spierscheur opgelopen en is onzeker voor de terugwedstrijd van de achtste finales in de Champions League tegen de Engelse kampioen Manchester City, zo bevestigde de club.

In Dortmund liep Leipzig tegen een 2-1 nederlaag aan. In de 83e minuut moest hij geblesseerd het veld verlaten voor de Duitse international Timo Werner. Hij was nog maar aan zijn vierde wedstrijd in 2023 bezig, voordien stond hij aan de kant met een zware knieblessure. Die liep hij op bij de Franse nationale ploeg, vlak voor de afreis naar het WK in Qatar. Voordien was hij met twaalf doelpunten de topschutter in de Bundesliga.

De terugwedstrijd in het kampioenenbal staat over tien dagen in Manchester op het programma. De heenwedstrijd eindigde onlangs op een 1-1 gelijkspel.