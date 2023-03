Tiende plaats voor Pieter Devos in Grote Prijs Doha

In de eerste manche van de Global Champions Tour, in Doha, eindigde Pieter Devos (Mom’s Toupie de la Roque) zaterdag op een tiende plaats in de Grote Prijs. De zege ging naar de Duitser Philipp Weishaupt (Just Be Gentle), voor zijn landgenoot Christian Kukuk (Nice van ‘t Zorgvliet) en de Fransman Simon Delestre (Dexter Fontenis Z). Vier paarden uit de top 5 zijn van Belgische makelij.

Twaalf combinaties sprongen de barrage. Daarin liet Pieter Devos één balk vallen, de top zeven bleef foutloos. Niels Bruynseels (Delux van T&L) haalde de barrage net niet. Hij kreeg in de basisomloop één strafpunt voor het overschrijden van de toegestane tijd. Bruynseels werd dertiende, net voor vicewereldkampioen Jérôme Guery (Cristel) die in eerste ronde eenmaal in de fout ging. Dat overkwam ook Olivier Philippaerts (H&M Miro). Die werd negentiende, een plaatsje na Abdel Saïd (Arpege du Ru).

CDI Lier - Larissa Pauluis eindigt als vierde in Grote Prijs

Larissa Pauluis (Flambeau) is zaterdag als vierde geëindigd in de internationale viersterren Grand Prix van Lier. Daarmee is de Belgische kampioene aan een sterke reeks bezig in het Azelhof in Lier, de enige internationale indoor dressuurwedstrijd, na de wereldbeker in Mechelen, die België rijk is.

Pauluis werd eerder met Frist step Valentin tweede in de driesterren Grand Prix. In de viersterren competitie moest ze twee Zweedse en één Duitse amazone laten voorgaan. Therese Nilshagen won met 75,544% voor Juliette Ramel (75,239%) en Dorothee Schneider (73,609%). Larissa Pauluis kreeg van de jury 71,565%. Voormalig Belgisch kampioene Laurence Roos (Fil Rouge) werd met 68,630% tiende.