Frédéric Caudron en Eddy Leppens na winst tweede groepswedstrijd door naar achtste finales op PBA WK driebanden

Titelverdediger Caudron was meer dan een maatje te groot voor de Zuid-Koreaan Kim Hyun-woo (PBA-19). ‘The Extraterrestrial’ won met 3-0 (15-1, 15-0, 15-8) en realiseerde daarbij een gemiddelde van 3,214 caramboles per beurt. Leppens zette de Zuid-Koreaan Kim im-Gwon (PBA-26) met 3-1 (15-7, 15-5, 9-15, 15-5) opzij. Hij kwam aan een gemiddelde van 1,862.

De tweede zege leverde beide Belgen zekerheid over een stek in de achtse finales op. De top twee van elke groep gaat door. Caudron neemt het zondag in een rechtstreeks duel om groepswinst op tegen de Zuid-Korreaan Oh Tae-jun (PBA-14). Leppens is nog voor zijn laatste groepswedstrijd tegen de Zuid-Koreaan Kang Min-gu (PBA-7) al vrijwel zeker van groepswinst.