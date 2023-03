Achilles Bocholt klopt Pelt en neemt het in de finale van de BENE-League op tegen Lions

Bocholt won zaterdag overtuigend met 27-21 van Pelt, ruim voldoende om de 28-25-nederlaag van de heenwedstrijd weg te werken. In de andere halve finale had Lions voldoende aan een 29-29-gelijkspel in een Nederlands onderonsje tegen Aalsmeer om zich voor de finale te kwalificeren.

© Patrick Smets

Bocholt en Pelt hielden elkaar tijdens de eerste helft nog in evenwicht. Bij een 4-2 leek het er even op dat Bocholt afstand ging nemen. Maar Pelt kon dankzij Falke het gat dichten en met goals van Konitz en Louis Vandebeeck de leiding nemen. De laatste vijf minuten van de eerste helft verliepen dan weer volledig in het voordeel van Bocholt. Claessens scoorde vanop de cirkel, Spooren deed hetzelfde op opbouw en Driesen liet op tegenaanval niets liggen.

De thuisploeg leidde aan de rust met 13-10 en had daarmee de achterstand opgelopen in de heenwedstrijd weggewerkt. En dat verschil liep in de tweede helft al snel op tot zes doelpunten. Pelt was de pedalen kwijt en moest een 27-21-nederlaag voor lief nemen.