SOS Budget: alle tips die je geld opbrengen verzameld

1. SOS Winkelen: trap niet in de trucs van de supermarkt

Dure A-merken op ooghoogte, aanbiedingen die inspelen op ons gemoed en promoties die je meer laten kopen dan je van plan was. Wie naar de supermarkt trekt, kweekt best een olifantenhuid om aan al de verlokkingen te weerstaan. Wij gingen winkelen met consumentenpsycholoog Patrick Wessels, zodat jij straks moeiteloos de verkooptrucs van de supermarkten doorziet.

Dit zijn de tien supermarkttrucs die je meer doen kopen.

SOS Winkelen: ga nooit winkelen zonder boodschappenlijstje

Budgetcoach en -experte Sara Van Wesenbeeck hielp al honderden gezinnen besparen op hun huishoudbudget. Haar belangrijkste tip? Wandel nóóit zonder boodschappenlijst de supermarkt binnen. “Het verplicht je om thuis bewust na te denken over je aankopen en wapent je tegen impulsshoppen.”

Een promo zorgt niet altijd voor een besparing en eigenlijk betaal je beter met cash. Budgetcoach en -experte Sara Van Wesenbeeck hielp al honderden gezinnen besparen op hun huishoudbudget en deelt vijf snelle bespaartips met ons.

Toen Lisa Van Baelen (28) drie jaar geleden ging samenwonen, besliste ze om elke euro die de deur uitging nauwgezet bij te houden. “Het kost geen moeite en ik heb er al honderden euro’s mee uitgespaard.”

SOS Winkelen: word een promojager

Een winkelkar werd vorig jaar liefst twintig procent duurder. Een Vlaams gezin van vier geeft nu gemiddeld 150 euro per week uit aan boodschappen. “In tijden van crisis en inflatie is het onbegrijpelijk dat er nog altijd zoveel mensen naar de supermarkt trekken zonder het minste idee welke promo’s en kortingsacties van kracht zijn”, vertelt Gunther Devisch, oprichter van Promojagers.be.

120 zakken chips voor 16 euro, een dure robotstofzuiger die na aftrek van de korting nog maar een paar euro kostte,… Peltenaar Gilbert Biesmans (55) heeft er een sport van gemaakt om de allerbeste koopjes te scoren.

SOS Winkelen: Too Good To Go getest

Voor een prikje eten én de voedselverspilling tegengaan, die win-winsituatie vormt al enkele jaren de motor achter Too Good To Go. De populaire app is handig om af een toe een goedkope maaltijd te scoren. Maar kan je ook een gezin in leven houden door uitsluitend te eten wat je via de app kunt vinden? Wij deden de test.

SOS Winkelen: zijn huismerken even goed?

Zes op de tien Limburgers willen besparen op hun wekelijkse boodschappen, en dan komen de goedkopere huismerken van de supermarkten als geroepen. Onze collega’s van Het Nieuwsblad proefden en testten tientallen huismerken, zodat jij straks het beste koopje doet.

Annick Usala (36) zweert sinds de crisis bij huismerken. “Op twee volle winkelkarren levert het ons gezin een besparing op van makkelijk honderd euro. Bovendien is de kwaliteit net zo goed.”

Bang dat u met huismerken inboet aan kwaliteit? Nergens voor nodig, zo blijkt uit onderzoek van Testaankoop. “De kwaliteit van huismerken is gemiddeld zelfs beter dan die van A-merken”, zegt woordvoerster Laura Clays.

2. SOS Reizen: goedkoper boeken, zo doe je dat

Alles is duurder geworden, ook reizen. Maar: wie slim boekt, kan heel wat geld uitsparen. Boek je best vroeg of net last minute? Welke periodes kan je beter mijden? En is het reisbureau per definitie duurder? Onze reisexperts geven 7 tips om budgetvriendelijk te boeken.

“De tijd van mooie last minutes is voorbij.” Dat zeggen reisexperts en wordt bevestigd door touroperators. “Voor de populaire hotels is de last minute bijna een illusie geworden”, zegt Piet Demeyere van Tui.

Een cruise in de Caraïben, twee weken naar Turkije of all-in naar Djerba: Conny Plaum (63) boekt al jaren via Duitse touroperators. “Ik boek dezelfde hotels, maar dan goedkoper”, zegt ze. “Zo heb ik al duizenden euro’s uitgespaard.”

SOS Reizen: welke luchthaven is het voordeligst of neem je beter de auto?

Goedkoop vliegen: met een beetje geluk kan het nog, in tijden waarin alles duurder wordt. Maar hoe vind je de goedkoopste vliegtickets? Waarom is vliegen vanuit Brussel vaak duurder? En wat met de auto, FlixBus of trein? Onze reisexperts geven 7 tips.

Samen hebben Simona Bussé (34) en Marc Carbone (40) uit Genk al 53 landen gezien. “We willen graag blijven reizen, maar om het betaalbaar te houden moeten we creatief zijn”, vertelt Simona. Zoals: met de goedkope Flixbus naar Polen met het gezin.

SOS Reizen: zo boek je de perfecte all-in

Een week all-in naar Djerba of Spanje voor 500 euro: je zal zoeken, en je vindt. Toch is all-in niet altijd goedkoper, maar het heeft wel een belangrijk voordeel: je weet op voorhand perfect hoeveel je reis zal kosten. Hier moet je op letten bij het boeken van een all-in.

“Onbeschoft personeel, sushi die uren in de zon staat, elke dag een ziekenwagen voor de deur, airco die niet werkt...” Soms loopt het mis op reis: in oktober werd een all-in in Turkije voor de familie van Jean Bex (63) uit Pelt “een echte horrorvakantie.”

SOS Reizen: kan je nog goedkoop reizen?

Het moet niet altijd Frankrijk, Spanje of Italië zijn. Binnen Europa zijn heel wat alternatieve bestemmingen die vaak een pak goedkoper zijn. Durf eens af te wijken van de platgetreden paden, en kies voor een vakantie in Albanië of Roemenië. Of beter niet?

Spanje, Italië, Denemarken, een villa in de Champagnestreek of een citytripje Amsterdam? Katleen Paulussen is al zeker dertig keer “spotgoedkoop” op vakantie geweest dankzij huizenruil. “We ruilen ons huis in As met eigenaars in heel Europa”, vertelt ze enthousiast.

Mooie stranden, prachtige natuur, gastvrije mensen én: goedkoop. Het is niet de meest voor de hand liggende bestemming, maar Jasper, Mike en Alessio uit Pelt trokken op roadtrip in Albanië, Montenegro en Bosnië en Herzegovina. “Een betaalbare topvakantie”, zeggen ze.

SOS Reizen: ver weg of liever dichtbij?

Van Roompot en Center Parcs tot Landal: vakantieparken genoeg in de buurt waar je met de kinderen vakantie kan vieren. Een groot voordeel: je spaart een lange trip én verplaatsingskosten uit. “Alles wordt duurder, maar ik zoek de beste prijs”, zegt mama Marijke (42).

“Dichtbij op vakantie gaan vind ik fantastisch”, zegt professor Jan Van der Borg, toerisme-expert van KU Leuven. “Ik denk dat we ons te veel blind staren op dat exotische, of op wat vips doen.”

“Door Venetië struinen terwijl het 45 graden is: daar doe je je kinderen echt geen plezier mee.” Volgens toerisme-expert Jan Van der Borg van KU Leuven kan je ook veel geld uitsparen door “de simpele en goedkope dingen in eigen omgeving te koesteren.” Vandaar: vier tips in Limburg.

Een week lang gaven reisexperts in SOS Vakantie tips om goedkoper te boeken en vliegen. Om af te sluiten delen ze hun tien ultieme, snelle en simpele tips om te besparen op je vakantie. “Durf eens een local aan te spreken”, tipt travelexpert Dieter Covent van Erasmushogeschool.

3. SOS Energie: wat kost energie nu echt?

Wie vandaag een energiecontract afsluit, betaalt voor elektriciteit gemiddeld 1.400 euro per jaar (voor 3.500 kWh) en voor gas 1.940 euro per jaar (voor 17.000 kWh). Maar wat is precies het aandeel energie in die elektriciteits- en gasprijs? En wat betaal je aan netkosten en heffingen?

Nooit hebben we meer voor gas en elektriciteit betaald dan het afgelopen jaar. Maar waarom zijn de energieprijzen ondertussen zo fors gedaald? En moeten we dit jaar opnieuw vrezen voor torenhoge prijzen?

‘Meten is weten’ is de leuze van Hasselaar René Peeters (66). Door zijn verwarming bij te stellen, zijn elektrotoestellen slim te gebruiken en sluimer- en piekverbruik te vermijden, slaagden René en zijn vrouw erin om op één maand 65 euro uit te sparen. “En dat zonder aan comfort in te boeten”, zegt hij.

Door “enkele simpele ingrepen” slaagden Jean Frederickx (74) en zijn vrouw Mireille (74) uit Tessenderlo erin om hun gas- en elektriciteitsfactuur op een jaar tijd met een kwart naar beneden te krijgen. “Alleen al door ons bad te vervangen door een inloopdouche hebben we heel wat euro’s uitgespaard.”

Na een eerste energiepremie van bijna 400 euro eind 2022 voorziet de regering voor de eerste drie maanden van 2023 nog een nieuwe energiepremie van bijna 600 euro. Krijgt iedereen die tweede winterpremie? En wanneer wordt die uitbetaald?

SOS Energie: met welk energiecontract ben je het beste af?

Kies je nu best voor een vast, variabel of dynamisch energiecontract? Waarom zijn de prijsverschillen tussen contracten soms zo hoog? En wanneer voer je best de V-test uit voor een voordeliger contract?

Nooit hebben we meer op ons energiecontract gekeken dan de afgelopen maanden. Maar hoe zit zo’n contract nu precies in elkaar? Wat is Belpex of Endex? En wat betekenen de codes 101, 103 of 303 op uw contract?

SOS Energie: dit moet je weten over die “vervloekte” digitale meter

Wie tot voor kort een terugdraaiende teller had met zonnepanelen, vervloekt wellicht de digitale meter. Toch kan je er ook je voordeel uit halen. Je kan er in real time je verbruik mee meten en je kan er ook op een slimme manier toestellen mee aansturen.

Onderzoekers van UHasselt en PXL werken aan een model om het elektriciteitsverbruik van gezinnen en bedrijven te voorspellen en te sturen. “Bedoeling is dat je automatisch elektriciteit verbruikt of opslaat op een batterij als de elektriciteitsprijs laag is en opgeslagen elektriciteit verbruikt of zelfs terug verkoopt als de prijs hoog is.”

De markt van slimme energiesystemen, die je elektriciteits- en gasverbruik meten en sturen, is in volle ontwikkeling. Om door het bos te bomen te zien, tipt Geert Deconinck, professor elektrotechniek aan de KU Leuven, vijf energiesystemen.

SOS Energie: alles over de warmtepomp en de thuisbatterij

De warmtepomp wordt gezien als dé verwarmingsbron van de toekomst. Welke warmtepompen zijn er? Wat kosten ze? En voor welke woningen zijn ze geschikt? Onderzoeker Koen Allaerts en ingenieur Nico Robeyn van Energyville geven tekst en uitleg.

De energie van zonnepanelen die je niet onmiddellijk kan gebruiken, kan je opslaan op een thuisbatterij. Wat kost zo’n batterij? Wat is de terugverdientijd en is zo’n batterij vandaag nog rendabel? En kunnen we de elektrische auto niet gebruiken als thuisbatterij?

SOS Energie: goedkoop tanken doe je zo, maar fietsen is nog goedkoper

Door de prijzen aan de pomp in de gaten te houden, kan je heel wat euro’s uitsparen. Waarom is het ene tankstation zoveel duurder dan het andere, terwijl ze soms in dezelfde straat liggen? Is goedkopere diesel of benzine slechter? En wat is het nut van additieven?

In het goedkoopste tankstation van Limburg kost een volle tank diesel of benzine bijna 10 euro minder dan in het duurste station. Maar waar ligt dat goedkoopste tankstation? En in welke andere tankstations in Limburg is brandstof ook fors goedkoper?

De Lommelse Valerie Creemers (39) heeft haar wagen ingeruild voor een speedpedelec voor de verplaatsing naar haar werk in het Nederlandse Nuenen. “Met de fiets naar het werk is goedkoper, milieuvriendelijker én veel fijner.”

Wie met de fiets in plaats van met de auto naar het werk rijdt, kan al snel vele tientallen euro’s per maand aan fietsvergoeding opstrijken. Moet je dan elke dag de fiets naar het werk nemen? En krijg je die vergoeding ook als je met een elektrische step rijdt?

4. SOS Wonen: waarom cement en bakstenen nog duurder worden

Na forse prijsstijgingen vorig jaar verwacht de bouwsector dat bakstenen, dakpannen, cement en isolatiematerialen de komende maanden nog duurder zullen worden. Maar er is ook goed nieuws: de bevoorradingsproblemen en lange levertermijnen zijn stilaan verleden tijd.

Van een oude Alkense hoeve uit 1905 een moderne zorgwoning of B&B maken. Dat is al bijna twee jaar het plan van Dieter Theylaert (51). Maar door een kafkaëske mallemolen is er nog geen steen verlegd. Nu dreigt het onbetaalbaar te worden. “Door de stijgende prijzen kan onze architect zelfs geen correcte kostenraming meer maken.”

SOS Wonen: appartement huren? Zoveel betaal je in jouw gemeente

Wie in 2022 een woning wilde huren, betaalde daar in Limburg gemiddeld 772 euro per maand voor. Dat is 4,4 procent meer dan een jaar eerder. De huurprijs van appartementen steeg met 3,8 procent, tot 730 euro per maand. “De stijgende rentevoeten laten zich ook voelen op de huurmarkt.”

Drie slaapkamers. Een mooie tuin. Pas voor 8.000 euro renovaties uitgevoerd. En toch vraagt André Opsteyn (71) slechts 680 euro huur per maand voor zijn woning in Maaseik. “De huurprijs indexeren? Dan breng je mensen in de problemen.”

Eén huis, 108 kandidaten. Rond de jaarwisseling was er een ware jacht op een huurwoning in Heusden-Zolder. “Er is een groot tekort aan energiezuinige woningen op de huurmarkt.”

SOS Wonen: kopen voor het onbetaalbaar wordt? Of wachten?

Dreigen de stijgende rentevoeten een eigen woning écht onbetaalbaar te maken? Of zal u weldra net minder betalen voor een huis, nu de vastgoedmarkt voor het eerst sinds lang afkoelt? Vijf experten geven hun advies. “Mijn antwoord is eenvoudig: nu kopen.”

Ze hebben samen vier jobs, werken bijna zeven op zeven en hadden zo een mooi bedrag gespaard. Maar toen Jana (24) en Vincent (24) uit Leopoldsburg naar de bank trokken voor een woonlening, vingen ze toch bot. “Is dit nu waarvoor we al jaren aan het knokken zijn?”

Met een gemiddelde EPC-waarde van 232 kWh/m² telt Knokke-Heist de meest energiezuinige woningen van Vlaanderen. In het Vlaams-Brabantse Bever vinden we met een score van 752 de minst energiezuinige woningen. In Limburg scoort Hasselt (294) het best en Herstappe (703) het slechtst.

SOS Wonen: hoe vind je de beste woonlening?

Wie vandaag een lening afsluit voor een huis in Limburg, zal op het einde van de rit tot 74.000 euro meer afbetalen dan twee jaar geleden. Meer dan ooit is het dus cruciaal om te kiezen voor het beste krediet. Maar hoe doe je dat? “Met een lagere rentevoet ben je niet altijd goedkoper af.”

Wie vandaag leent voor een woning, betaalt honderden euro’s meer af dan twee jaar geleden. Voor wie blijft het haalbaar? Bert Theunissen (33), kantoorhouder bij ING in Pelt en Lommel, maakt een stand van zaken. “Ja, die jaarlijkse citytrip moet nu vaker wijken voor de aflossing van de lening.”

De ‘verplichte’ verzekering bij het afsluiten van een woonkrediet komt op de helling te staan. Vice-eersteminister en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) heeft daarvoor een wetsvoorstel op tafel liggen.

SOS Wonen: zo verkoop je best je huis

Jean Daniëls (68) uit Bocholt verkoopt z’n huis. Niets bijzonders? Wel als je weet dat hij nog jarenlang in dat huis zal blijven wonen. En de uiteindelijke verkoopprijs, die zal afhangen van… de sterfdatum van Jean.

Hoe prijs ik mijn woning het best aan op de vastgoedmarkt? En hoe overtuig ik geïnteresseerden bij de grootste aankoop uit hun leven? Van cake, kaarsjes tot karton: onze experts geven tips bij de verkoop van jouw woning.

Slechts één op de vier Limburgers wil nog zelf z’n woning verkopen. In plaats daarvan rekenen we steeds meer op de makelaar. Wat zijn de voor- en nadelen? En hoe krijg ik het meeste geld voor m’n woning? “Op schattingen van twee makelaars kan tienduizenden euro’s verschil zitten.”

SOS Wonen: zo word je rijk met vastgoed

Sinds 1 januari moeten nieuwe eigenaars van woningen met een EPC-label E of F verplicht binnen de vijf jaar renoveren naar minstens label D. Maar wat moet u daar in praktijk voor doen? Hoeveel kost het? En is uw huis uit de jaren 70 of 80 nu minder waard? Wij zochten het uit.

Ivo is zelf blind en woont in Spanje. Toch slaagt hij erin om rijk te worden met vastgoed in België. “Als ik het kan, kan iedereen het”, dacht hij, en dus schreef Ivo Van Genechten het boek ‘Rijk worden met vastgoed’. Hij deelt z’n beste tips. “De regio rond Sint-Truiden is interessant.”