Ajax-Feyenoord bij de vrouwen laat recordopkomst van 33.742 bezoekers noteren

De wedstrijd in de Nederlandse Vrouwen Eredivisie tussen Ajax en Feyenoord heeft zaterdag een recordaantal toeschouwers getrokken. Ajax verkocht 33.742 kaarten voor het duel dat in de Johan Cruijff ArenA werd gespeeld. Dat was een ruime verbetering van het record dat eind vorig seizoen werd gevestigd. Toen speelden de vrouwen van Feyenoord en Ajax voor 14.618 toeschouwers in De Kuip.

De afgelopen weken werd al duidelijk dat dat record in Amsterdam ruimschoots zou worden verbeterd. Ajax verkocht in rap tempo kaarten voor het vrouwenduel in de ArenA. De teller stond vrijdag op zo’n 31.000 tickets, zaterdag kwamen daar nog wat verkochte kaarten bij. De Amsterdamse club maakte tijdens de wedstrijd bekend dat er 33.742 toeschouwers in het stadion zaten.

Het wereldrecord bij een voetbalwedstrijd van vrouwen is 91.648 toeschouwers. Zoveel mensen zaten in april vorig jaar op de tribunes van Camp Nou bij het duel tussen FC Barcelona en VfL Wolfsburg in de halve finales van de Champions League voor vrouwen.