CHALLENGER PRO LEAGUE. SK Beveren blaast titelstrijd nieuw leven in zege tegen leider RWDM, Deinze klopt Virton

SK Beveren heeft zaterdagavond een gouden driepunter gepakt. In eigen huis klopte het RWDM met 2-1. De Brusselaars kwamen nochtans vroeg op voorsprong via Challouk, maar Nsimba en Hrncar draaiden die achterstand nog om naar een overwinning. Rode lantaarn Virton liet eerder op de dag in extremis een gelijkspel uit de handen laten glippen tegen Deinze in de degradatie play-offs.