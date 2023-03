Juwelier staat voor helse taak als man zeven gouden ringen wilt kopen met … honderden muntjes: “Hij reed binnen met een winkelkar”

Juwelier Tangmo kreeg in februari een unieke klant over de vloer. Een man had het kleingeld uit zijn wasserette - ongeveer 660 euro - meegebracht en wilde daarmee zeven gouden ringen kopen. Tangmo stond toen voor de helse taak om de muntjes te tellen, maar kon er wel mee lachen: “Zo’n winkelkar met geld je goudwinkel zien binnenrijden is wel een komisch zicht.”