Waarom Tadej Pogacar overal wil winnen: “Je alleen maar op de Tour voorbereiden, dat zou pas saai zijn”

“Het liefst van al win ik alle acht de ritten van Parijs-Nice. Dat zou leuk zijn, maar ik vrees dat het onmogelijk is. Te beginnen met de eerste etappe.” Tadej Pogacar (24) zei het met een ernstige blik om daarna zijn typisch ontwapende glimlach op het gelaat te toveren. ‘Pog’ is een man die van zijn vak houdt en blij is dat ie er zondagmiddag even buiten Parijs opnieuw tegenaan kan gaan. Dat maakte het onderhoud van zaterdagmiddag duidelijk: “Niet te lang hé, want ik wil ook nog de finale van de Strade Bianche zien.”