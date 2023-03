Blunder Bossut luidt vlotte zege in voor OH Leuven: defensief dramatisch Zulte Waregem kansloos onderuit

OH Leuven weet weer wat winnen is. Voor het eerst sinds de zege in Westerlo op 13 januari, proefden de spelers van Brys van de zege. Flink geholpen door een defensief ondermaats Zulte Waregem dat al bij rust tegen een onoverbrugbare 3-0-achterstand aan keek. Na de pauze viel bij OH Leuven Schrijvers nog uit en eiste de VAR toch weer een hoofdrol op.

LEES OOK. Cercle haalt vroege achterstand makkelijk op tegen Seraing en is nu al acht matchen ongeslagen

Na vijf opeenvolgende thuiswedstrijden in de Jupiler Pro League zonder zege, gingen de mannen van Brys tegen Zulte Waregem resoluut op zoek naar een driepunter. De thuisploeg deed dit trouwens met hetzelfde basiselftal als vorige week toen er tegen Antwerp 1-1 gelijk werd gespeeld. Bij de bezoekers die vrijdagavond concurrent Oostende verrassend zagen winnen van Club Brugge keerde Willen terug in de ploeg, terwijl Sissako en Rommens de voorkeur kregen op de vermoeide Miroshi.

Leye wilde bij Essevee niet meer te lang stilstaan bij die vervelende bekeruitschakeling in Mechelen en legde de klemtoon op de resterende zeven competitieduels. Die boodschap werd door zijn spelers gretig opgepikt en de bezoekers namen de partij dan ook meteen in handen. Dat resulteerde meteen ook in enkele kansjes maar Vossen en Gano konden de netten niet doen trillen.

De thuisspelers startten eerder slordig en matig geïnspireerd. Tamari zorgde voor de eerste noemenswaardige actie: de Jordaniër trok op avontuur maar ging neer na een vermeend contact met Willen. Ref Boucaut en VAR Lardot zagen er geen graten in. Halfweg de eerste periode knokte OH Leuven zich meer in de match maar kansen bleven aanvankelijk uit. De eerste doelpoging kwam uiteindelijk toch van Tamari maar zijn schot zoefde voorlangs.

Zulte Waregem bleef best prima combineren maar miste andermaal ‘vuur’ in de afwerking en zoals zo vaak al dit seizoen gaf het ook weer eens een doelpunt cadeau. Bossut leverde de bal in bij Nsingi die meteen zijn kans waagde. De Essevee-doelman kon de bal niet klemmen en de goed gevolgde Schrijvers prikte het leder tegen de netten. Even later was OH Leuven meteen opnieuw gevaarlijk maar Thorsteinsson stuitte op Bossut die meteen weer bij de les was na zijn mistasten bij de 1-0.

© BELGA

Defensief was het bij Zulte Waregem plots helemaal weg. Deze keer liet Fila zich kinderlijk de bal ontfutselen maar Thorsteinsson besloot naast. De defensieve chaos bleef aanhouden bij Essevee en toen een gretige Schrijvers de bal heroverde, luidde alweer de stormklok: Nsingi bleef rustig en bediende Thorsteinsson die deze keer geen genade kende (2-0). Nog voor halfweg was de partij gespeeld toen De Norre er op aangeven van Thorsteinsson er 3-0 van maakte.

Zulte Waregem lag bij rust al in de touwen. Nee, deze keer zouden de ‘Escape Kings’ van Leye niet opnieuw kunnen toeslaan. Mentaal zaten de bezoekers diep in het rood, terwijl bij de thuisploeg de spreekwoordelijke fles ketchup eindelijk vrolijk in het rond spoot. De meegereisde Essevee-fans keken gedesillusioneerd toe en zagen hoe Miroshi en Ndour nog hun opwachting mochten maken in de tweede helft.

© BELGA

Een snelle gele kaart van Patris, een schotje van Ciranni en een goede infiltratie van Schrijvers die door Bossut werd verijdeld. Die tweede periode had niet meteen veel om het lijf de OHL-spelers hadden het best naar hun zin. Zij voetbalden dan ook op een roze wolk. Bij de bezoekers stond de barometer eerder op ‘stormachtig’. Ondertussen viel bij Schrijvers wel al snel uit met een blessure; Kiyine was zijn vervanger.

De VAR krijgt het plots bijzonder druk

Het werd steeds meer een potje eenrichtingsvoetbal: De Norre zette strak voor maar Thorsteinsson besloot in de vlucht over. Een doorgebroken Nsingi ging neer na een tackle van Derijck maar Boucaut leek medelijden te hebben met de ervaren verdediger en zag zijn foutieve tackle opmerkelijk genoeg door de vingers. Bizar. Even checken toch bij VAR Lardot? Nee, die vond het ook best ok en zo ontsnapte Derijck aan een rode kaart.

© BELGA

Dan toch eens een voldragen aanval van de bezoekers: Ndour bediende Gano die aflegde tot bij Vossen maar zijn schot werd door Cojocaru in hoekschop geduwd. Ciranni schilderde dieo op het hoofd van Fila maar zijn kopbal zoefde voorlangs. Enter VAR? Enter VAR! De bal raakte blijkbaar de hand van Ricca en zo gaat de bal op de stip. Vossen zette die feilloos om: 3-1.

Even later ging Vlietinck neer in de zestien van Esssevee en ook nu meldde VAR Lardot zich: de tussenkomst van Miroshi werd alsnog bestraft. Thorsteinsson mocht de elfmeter nemen en die joeg de bal hoog in doel (4-1). Meteen was het laatste sprankeltje hoop bij de onverbitterlijke positivo’s bij Zulte Waregem alweer weg. Kiyine had er nog wel zin in en besloot een prima actie nog in het zijnet.

Het was nu werkelijk de minuten aftellen voor Essevee maar na een foutje van Ricca die inleverde bij Ndour, kon Gano er toch nog 4-2 van maken. Zo eindigde de partij net als in de heenronde - toen werd het 2-5 voor OH Leuven - alweer in een doelpuntenrijke pot voetbal. De sfeer op de bus van Essevee tijdens de terugrit was zonder twijfel allesbehalve feestelijk. Mentaal kwam deze nieuwe nederlaag hard aan. Heel hard. In Leuven kon er eindelijk nog eens gefeest worden.

+++++++++++++++++++

Opstelling OH Leuven: Cojocaru, Patris, Pletinckx, Ricca, Mendyl, Dom, Schrijvers (53’ Kiyine), De Norre, Tamari (80’ Opoku), Nsingi (63’ Vlietinck) en Thorsteinsson (80’ Malinov)

Opstelling Zulte Waregem: Bossut, Fila, Derijck, Willen, Ciranni, Sissako (46’ Miroshi), Rommens (78’ De Buyser), Fadera, Brüls (46’ Ndour), Gano en Vossen

Doelpunten: 29’ Schrijvers 1-0, 42’ Thorsteinsson 2-0, 45’ De Norre 3-0, 73’ Vossen (strafschop) 3-1, 76’ Thorsteinsson (strafschop) 4-1, 82’Gano 4-2

Gele kaarten: 46’ Patris, 72’ Ricca, 85’ Willen

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Alexandre Boucaut