Cercle haalt vroege achterstand makkelijk op tegen Seraing en is nu al acht matchen ongeslagen

Cercle deed zaterdagavond een goede zaak in de strijd om een plaatsje bij de top acht. De Vereniging won vlot met 3-1 maar wie had ook anders verwacht tegen rode lantaarn Seraing? Groen-zwart kwam wel al vroeg verrassend op achterstand maar zette dat in een paar minuten weer helemaal recht. Cercle is nu al acht matchen ongeslagen en wipt weer over Charleroi naar de fel begeerde achtste plaats.

De vooravond begon al in mineur voor Cercle. Dat het net voor de aftrap vervelend begon te miezeren konden ze nog wel hebben. Een natte grasmat is goed voor de balcirculatie en de groei van het gras om snel de Gentse sporen van vorige zondag uit te wissen. De 9K in de middencirkel ontsiert nog altijd de Brugse grasmat. Dat Charleroi won met het kleinste verschil in Kortrijk vonden ze al vervelender bij Cercle. Mazzu en zijn bende wipten voor de aftrap niet alleen over Cercle naar de achtste plaats, het dreigt er naar uit te zien dat naast Anderlecht en STVV ook Charleroi een stevige concurrent voor deelname aan die Europe Play-offs zal worden. En dat werd na amper vijf minuten zowaar nog erger. In de derde minuut besloot Siquet de eerste aanval van Cercle hopeloos naast maar in de daaropvolgende fase legde Opare aan de overkant knap af voor Mouandilmadji – zeg maar Marius – en de bonkige Luikse spits draaide slim en benhendig weg van Popovic en de Braziliaanse doelman Warleson had nog geen bal gezien maar moest zich wel al meteen gewonnen geven.

Een fikse tegenvaller voor Cercle dat onder de enthousiaste aanmoedigingen van coach Miron Muslic direct op zoek ging om de scheve situatie recht te zetten. Veeleer met de moed der wanhoop echter. Cercle pompte vooral hoge ballen in de Luikse zestien maar die konden al of niet met het nodige geluk weggewerkt worden. Combinerend botste groen-zwart steevast op de witte muur. Dat dit niet kon blijven duren was logisch. En plots rolde Cercle Seraing in amper een paar minuten helemaal op. Eerst plaatste Siquet na een fout op Somers net buiten de zestien de vrijschop heerlijk voorbij de Luikse muur. Cercle haalde er moed en inspiratie uit. Nog in dezelfde minuut bediende de tot dan bleke Abu Francis de Japanner Ueda en Dietsch was weer geklopt: 2-1.

Cercle virtueel dus weer achtste en in de door de Vereniging fel begeerde Europe Play-offs. De thuisfans in de spionkop kirden van de pret, minder plezant waren de constante spelonderbrekingen. Wim Smet loste ze wel keer op keer goed op, vervelend was het wel. Het was voorts gewoon nog wachten op het rustsignaal al was er wel nog een scherp aangesneden vrijschop van Siquet, hoog over geknald door Somers.

Slechts negen fans van Seraing zien Ueda tweede keer toeslaan

De tweede helft dan. Cercle ging meteen op zoek naar de derde treffer maar Denkey kopte tegen de vuisten van Dietsch. Tijd ook voor nog een weetje. Er waren 4017 toeschouwers getuige van deze partij. Best veel voor dat soort matchen maar er waren er amper negen (!) van Seraing. Met een bus waren ze niet gekomen wat iemand inspireerde tot het stellen van een gokvraagje: met hoeveel wagens dan wel? We moeten U het antwoord schuldig blijven. Belangrijker en interessanter was de derde en bevrijdende goal van Cercle. Opnieuw van de voeten van Ayase Ueda. Denkey nam de bal goed aan, stak perfect door tot bij de Japanner, die in de ruimte flitste en de 3-1 op het bord zette. Hij bracht daarmee zijn totaal op dertien doelpunten, Cercle betaalde zowat 1 miljoen euro voor de WK-ganger die nu al een meervoud waard is. Net als Kévin Denkey, niet aan het kanon maar ook goed voor acht goals en zeven assists.

3-1 dus na nog geen goed uur spel, de buit was binnen voor Cercle. Van der Bruggen, Hotic en Gboho kregen nog wat minuten maar heel veel gebeurde er niet meer. Cercle bleef wel drukken en op zoek gaan naar die vierde goal, een kopbal van Daland haalde Opare wel nog van de lijn.

Hoe dan ook is het nu al acht matchen op rij ongeslagen en een stevige kandidaat voor die Europe Play-offs en wie weet krijgen ze daarin nog twee Brugse derby’s. En Seraing? De Métallo’s blijven troosteloos laatste en zelfs een mirakel zal niet volstaan om een derde opeenvolgend seizoen in 1A te starten.

Cercle Brugge: Warleson; Popovic, Ravych, Daland (87’ Miangue); Siquet (70’ Gboho), Vanhoutte (65’ Van der Bruggen), Abu Francis, Deman, Somers (87’ Dcostere), Ueda (70’ Hotic), Denkey

Seraing: Dietsch; Sambu (82’ Kilota), Opare, Nekadio,Lepoint, Poaty; Ba, Mvoue, Lahssaini (72’ Vagner), Sissoko; Marius

Doelpunten: 5’ Marius (Opare) 0-1, 31’ Siquet (vrijschop), 32’ Ueda (Abu Francis) 2-1 55’ Ueda (Denkey) 3-1

Gele kaarten:35’ Siquet (fout), 90’ Ba (fout)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Wim Smet

Toeschouwers: 4017