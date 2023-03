Heeft over de grens winkelen nog nut? Zoveel verschil zit er op ons kassaticket bij Belgische en Nederlandse Albert Heijn

Er was een tijd dat grensbewoners ervoor kozen om hun boodschappen over de grens te doen. Want de Nederlandse supermarkten, die waren goedkoper. De typische Hollandse producten zijn de laatste jaren ook bij ons te vinden: Albert Heijn en Jumbo hebben hun positie in de Belgische markt ingenomen. Heeft het dan nog zin om over de grens inkopen te doen? Waar zitten de verschillen? We vulden een winkelkar in de Albert Heijn van Rijkevorsel en exact dezelfde kar net over de grens in Zundert. “Ik denk dat het in Nederland 5 euro goedkoper zal zijn”, denken ze in België. Maar is dat ook zo?