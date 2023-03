Medaille nummer drie op het EK: Julien Watrin snelt in Belgisch record naar zilver op 400m

Onze landgenoot zette in de finale 45.44 op de tabellen, een verbetering van zijn eigen Belgisch record, dat hij vrijdag in de halve finales op 45.82 had gebracht. Zowat een jaar geleden was hij in de Servische hoofdstad Belgrado goed voor 45.88. In Istanboel moest hij enkel de Noorse sensatie Karsten Warholm laten voorgaan, die in 45.35 naar het goud snelde. Dankzij een fabuleuze eindsprint was Watrin in de laatste rechte lijn nog voorbij de Zweed Carl Bengtström (45.77) gegaan.

Voor België was het de derde medaille op deze Europese kampioenschappen, na goud en brons voor respectievelijk Nafi Thiam en Noor Vidts in de vijfkamp.

Ook Alexander Doom was geplaatst voor deze finale, maar moest in laatste instantie afzeggen vanwege een hamstringblessure. Zondagavond is er nog de finale van de 4x400 meter, maar het is nog niet duidelijk of Doom die zal halen. Als Doom niet in actie kan komen, is Christian Iguacel zijn vervanger. De andere teamleden zijn Dylan Borlée, Kevin Borlée en Julien Watrin.