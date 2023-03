Deze Limburgse acts stoten door naar shows The Greatest Dancer: “Als ik hem zie, gaan mijn handen jeuken”

Laurien Decibel danste al bij Dua Lipa, Jennifer Lopez en Camila Cabelle. De drie danseressen va het Lommelse Southside zitten dus helemaal op hun plek bij deze coach. Soraya (18), Lexi (21) en Rachel (21) dromen er namelijk van om bij grote internationale artiesten te dansen. “Mijn drie jonge maar krachtige meisjes met een grote drijfkracht, maar vooral heel veel hart voor dans. Klaar om de wereld te veroveren. Maar eerst beginnen we met Vlaanderen”, klinkt het bij Laurien. Die krachtige meisjes leerden elkaar twee jaar geleden kennen in het wedstrijdteam van danscrew C-Fam. Sindsdien zijn ze de beste vriendinnen, maar voor The Greatest Dancer hadden ze nog nooit enkel met hun drietjes gedanst.

Laurien koos daarnaast ook nog voor professionele danseres Luana Manuka (23) uit Vilvoorde en het moderne dansgezelschap CompAni-Onz uit het Gentse.

Truiense klei

Niels Destadsbader heeft een volledig mannelijk team uit Antwerpen. Hij vond dat Ivan Holy Pop (27), breakers Melvin & Kiran (11) en Yoshadiinho (21) naar de studioshows moesten in zijn team.

Truienaar Daan Benaets (18) mag nog wat bijleren van coach Annabelle Lopez Ochoa. En daar heeft zij heel veel zin in: “Daan is een bijzonder talent, hij is nog maar vier jaar aan het dansen en het is ongelofelijk hoe ver hij nu al in zijn techniek staat. Ik beschouw dansers als een ruwe blok klei waarmee ik kan gaan boetseren. En als ik Daan zie, dan gaan mijn handen jeuken.” Die Truiense klei traint bij Dansstudio D-Motion. Op korte tijd schoolde hij zich in klassiek ballet, jazz en moderne dansen. Hij won al verschillende prijzen, onder meer zilver op het Europees Kampioenschap en brons op het Belgisch.

In het team van Annabelle krijgt hij het gezelschap van de Leuvense danscompagnie Com.Plete (17-25) en allround danser Mattias Jacobs (16) uit Ottenburg.

‘The Greatest Dancer van Vlaanderen’, elke zaterdag, vanaf 20.20 uur op Eén en VRT MAX