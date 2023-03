Hasseltse acrobate en Truiense dansgroep wagen hun kans in The Greatest Dancer

Toen ze nog maar drie jaar was startte Jenthe Van Houdt (26) al met acrogym. Sindsdien staat de Hasseltse naar eigen zeggen vaker op haar handen dan op haar benen. In haar tienerjaren behaalde ze heel wat titels op Belgische en Europese Kampioenschappen acrobatische dans. Maar enkele jaren geleden kwam er een einde aan haar danscarrière. Ze had de indruk dat ze alles bereikt had wat ze wilde bereiken en sindsdien focust ze zich op een carrière als fitnesscoach en personal trainer. Maar nu heeft ze toch een nieuw dansdoel: in The Greatest Dancer de spiegel openen met een breekbare moderne dans, de choreo waarmee ze als 21-jarige afscheid nam van de danswereld.

© © VRT

SYTYCD

In Sint-Truiden trainen de zeven meisjes en twee jongens van DDC Company bij Davinia Janssens. De Truiense danseres en choreografe is geen onbekende voor fans van muzikale tv-programma’s. In 2012 haalde ze de halve finale van So You Think You Can Dance en sindsdien haalt ze haar kunstjes regelmatig boven in programma’s als The Voice van Vlaanderen. Zaterdagavond mogen enkele van haar pupillen van veertien tot twintig jaar hun kunnen tonen. De dansgroep vormt een hechte vriendengroep. Ze dansen allemaal al sinds hun kindertijd en blinken uit in diverse stijlen. Met hun wedstrijdteam verzamelden ze al heel wat bekers. Benieuwd of ze ook bij coaches Niels, Laurien en Annabelle kunnen scoren.

© © VRT

© © VRT

‘The Greatest Dancer’, zaterdag, vanaf 20.20 uur op Eén en VRT MAX