Tevreden, blij, maar toch ook wat opgelucht was Max Verstappen na zijn eerste kwalificaties van het nieuwe seizoen. De vrije trainingen waren immers zorgwekkend verlopen. “Dat was echt een schok”, zei de wereldkampioen. Zondag krijgt hij twee Ferrari’s in zijn nek, maar Verstappen vreest vooral de man op P5, Fernando Alonso.