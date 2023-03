Guinevere uit Nieuwerkerken pakt alweer een Belgische titel

Dit weekend vindt in Louvain-la-Neuve het Belgisch jeugdkampioenschap voor atletiek in zaal plaats. Bij de cadetten meisjes liep Guinevere Cruyts uit Nieuwerkerken de tegenstand op een hoopje en pakte met overmacht de Belgische titel op de 400 meter.

Guinevere Cruyts (14) is aangesloten bij atletiekclub TACT Sint-Truiden en rijgt al jaren titels en clubrecords in verschillende disciplines aan elkaar. Ze trok nu naar het Belgisch kampioenschap om deel te nemen aan de 400 meter indoor, een afstand waarop ze zich ook al Limburgs en Vlaams kampioene mag noemen. Guinevere legde de 400 meter af in 58:37,terwijl al haar concurrentes boven de minuut gingen. “Ik had echt gehoopt op een tijd onder de 59 seconden, dus ik ben superblij. Ik wil alvast mijn trainer Alin Follon bedanken van TACT Sint-Truiden die mij voor deze wedstrijd had klaargestoomd. En ook vanuit de Tia Hellebaut Academy waar ik ook nog twee keer per week train, kreeg ik veel steun”, zo reageert Guinevere met een gouden medaille om haar nek. En ze kijkt alweer vooruit: “Binnenkort start het buitenseizoen en daar hoop ik onder de 58 seconden te lopen op de 400 meter.” len