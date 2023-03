Topfavoriet Mathieu van der Poel laat zich even zien, maar speelt in finale geen rol van betekenis: “Maar dat had ik ook niet verwacht”

Voor Mathieu van der Poel werd het niet de dag die hij verwachtte. De Nederlander kreeg al vroeg in de wedstrijd te maken met pech, later in de koers kon hij niet mee met de besten. Hij werd uiteindelijk veertiende. “Niet goed genoeg om met de beslissende aanval mee te zijn.”

“Ik geraakte vrij vlot mee over de lastigste strook (Monte Sante Marie, red.) maar daarna werd het een tactisch spel”, vertelde Van der Poel na afloop. “Op een gegeven moment splitste het en was ik gewoon niet goed genoeg om met de beslissende aanval mee te zijn.”

En dat kwam niet onverwacht, vond de Nederlander. “Dat had ik ook op voorhand aangegeven. Dit is één van de lastigste wedstrijden van het seizoen. Om die dan als eerste te doen. Soms win ik mijn eerste koers maar nooit één van dit kaliber. Dat had ik ook niet verwacht. Ik heb gewoon een beetje koershardheid nodig. Die heb ik vandaag alvast opgedaan. Conclusie: het was zeker niet slecht maar ook niet goed vandaag. Was ik hier de mist ingegaan, dan heb je een ander verhaal. Ik vond het al bij al nog behoorlijk.”

Goed genoeg om te koersen

Collectief stond Alpecin-Deceuninck niet sterk. “Het zou makkelijker geweest zijn, mocht er één iemand extra van de ploeg mee in de groep hebben gezeten”, klonk het. “Nu moest ik het alleen oplossen en dat is altijd moeilijker. Maar ik wil het niet als excuus gebruiken. Ik had gewoon de benen niet. Neen, dit resultaat gaat niet in mijn kleren kruipen. De gecreëerde verwachtingen kwamen eerder van jullie dan van mijn kant (lacht). Ik wist dat ik goed genoeg was om te komen koersen, maar meteen winnen, dat leek me heel moeilijk.”

En nu op naar de Tirreno. “Die komt als geroepen”, klonk het. “We wisten dat Strade vrij kort na het WK kwam. We hebben alles geprobeerd om goed te zijn maar dat hier niet de beste versie van mezelf aan de start zou staan, dat had ik zelf ook wel kunnen zeggen.”