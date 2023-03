Arsenal ziet Leandro Trossard uitvallen, maar wint na straffe comeback en knappe goal in allerlaatste minuut tegen Bournemouth

Dat ging maar net goed voor Arsenal: de koploper in de Premier league kwam tegen Bournemouth 0-2 achter, maar wist het tij alsnog te keren. Diep in de toegevoegde tijd ontpopte Nelson zich tot de grote held met een heerlijke knal. De enige domper op de feestvreugde: Trossard viel geblesseerd uit.

De blessure is voor Trossard een stevige domper. De ex-speler van Racing Genk had door zijn goeie prestaties de laatste weken een basisplaats veroverd, maar een blessure gooit nu roet in het eten. Hoe ernstig de blessure is, is voorlopig nog niet duidelijk.

De wedstrijd begon sowieso al dramatisch voor Arsenal. Na amper 11 seconden kreeg het al een eerste tegentreffer te verwerken via Philip Billing. Arsenal duwde nadien wel door, maar in de tweede helft was het opnieuw Bournemouth dat via Senesi toesloeg.

Toch gaf Arsenal zich niet zomaar gewonnen, en uiteindelijk zorgden ze nog voor een schitterende comeback. Eerst brachten Partey en White Arsenal op gelijke hoogte, in de allerlaatste minuut schoot Nelson met een schitterende knal Arsenal nog naar de drie punten. Arsenal blijft zo zijn voorsprong van vijf punten op Manchester City behouden, een eerste Premier League-titel sinds 2004 komt dichter en dichter.

