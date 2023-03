REACTIES. Tiesj Benoot is ontgoocheld ondanks podiumplek: “Ik had de benen om te winnen”, ploegmaat Attila Valter slaat mea culpa

Benoot: “Ik had de benen om te winnen”

Tiesj Benoot (28) kwam als derde over de streep, al had er naar eigen zeggen meer ingezeten. “Vooraf was een podiumplek wel goed geweest, maar ik denk dat ik de benen had om vandaag te winnen. Het is een dubbel gevoel. Nu is er nog wat ontgoocheling, morgen maakt die ontgoocheling misschien plaats voor trots.”

Samen met ploeggenoot Attila Valter had Benoot nochtans een mannetje bij zich in de achtervolging. “We hadden het beter kunnen doen, al heb ik zelf ook fouten gemaakt. We moeten de koers samen nog eens opnieuw bekijken, tijdens de koers is het moeilijk om het overzicht te houden. Het was gewoon een fout van ons allebei dat er niemand mee was met Pidcock. Volgens mij waren we alle twee bij de beste renners in de koers. Dat hebben we bewezen. Jammer dat we dat uiteindelijk niet kunnen verzilveren.”

Over de prestatie van Pidcock was Benoot wel lovend. “Ik denk wel dat hij de verdiende winnaar is. Na zo’n solo, amai. Chapeau. Hij is geen enkele keer stilgevallen. De beste heeft gewonnen vandaag.”

Valter: “Had beter met Tiesj moeten communiceren”

“We waren met twee voorin en we eindigen uiteindelijk nog op het podium”, analyseerde Attila Valter de wedstrijd van Jumbo-Visma. “Voor de standaarden van Jumbo moeten we natuurlijk beter doen, maar ikzelf kan tevreden zijn met mijn prestatie vandaag. Ik eindig als vijfde in mijn tweede Strade Bianche.”

Toch liep de koers niet voor een leien dakje voor de Nederlandse formatie. Met Tiesj Benoot en Valter zelf hadden ze twee mannetjes mee in de achtervolgende groep op Pidcock, maar het leek wel alsof niemand zich voor de andere wou opofferen. “Dat was mijn fout”, slaat de Hongaarse kampioen mea culpa. “Ik had beter met Tiesj moeten communiceren. Als ik mezelf vergelijk met bijvoorbeeld Nathan Van Hooydonck, kan ik nog verbeteren. Hij kent Tiesj al langer en verstaat zich beter met hem. Maar Tiesj is een goede leider, geef ons nog een paar wedstrijden en het zal al veel beter lopen. Het is uiteindelijk nog maar mijn eerste koers met hem.”

Alaphilippe: “Geen superdag”

”Hoe ik me voel? Vermoeid”, was Alaphilippe na afloop duidelijk. “We hebben geprobeerd om de koers te maken en dankzij de ploeg zaten we altijd goed geplaatst. Helaas voelde ik al snel dat mijn benen niet super waren. Ik heb gedaan wat ik kon, maar het was geen superdag voor mij. Ik wil er geen excuses voor zoeken. Ik zat altijd op de goeie plek dankzij mijn ploegmaats bij Soudal Quick-Step, maar de benen waren niet goed genoeg om voorin te blijven.”

”Ik blijf van deze koers houden, ondanks dat ik vandaag wat minder in vorm was. Of ik me zorgen maak voor de Vlaamse koersen? Nee, waarom zou ik? Er zijn ergere dingen in het leven.”

Wellens: “Een gemiste kans”

Tim Wellens reed voor de finale begon attent voorin in het peloton, maar kreeg op een slecht moment plots te maken met pech. Hij stond even te voet en moest met een ploegmaat van fiets wisselen. “Ik kreeg een kleinere fiets, dus dat deed pijn aan de benen”, aldus de Belgische pechvogel. “Maar eenmaal je uit de achtervolgende groep bent, kan je niet meer winnen.”

“Ik voelde mij nochtans supergoed. Ik zeg niet dat ik zou winnen, maar ik zou toch van voor geëindigd zijn. Het plan was dat mijn ploegmaats zouden aanvallen op de Santa Maria en ik zou dan vanaf de laatste 25 kilometer beginnen te koersen, maar daar ben ik dus niet aan toegekomen. Dit is een gemiste kans. Het is des te pijnlijker omdat het om een mechanisch probleem gaat.”