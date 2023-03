Arts amputeert penis omdat er tumor was vastgesteld, maar dat blijkt achteraf niet te kloppen

De ingreep gebeurde in het Donato-ziekenhuis in Arezzo. De 30-jarige chirurg kreeg er een zestiger op de operatietafel. De man was doorgestuurd door zijn huisdokter. Hij had een gezwel op zijn penis. Een tumor, volgens de specialist. Hij zag maar een oplossing om het probleem op te lossen en vooral om te vermijden dat er uitzaaiingen zouden komen. Dus besliste hij de penis van de man te amputeren.

De operatie verliep zonder grote problemen. De tumor werd, zoals dat altijd gebeurt, naar het labo gebracht voor verder onderzoek. En wat bleek, er werden helemaal geen kankercellen gevonden in het weggenomen gezwel.

De ingrijpende operatie was dus overbodig. De verminkte patiënt trok naar de rechter en eist nu een schadevergoeding. De zaak komt volgende week voor het eerst voor omdat het lang geduurd heeft voor alle medische rapporten klaar waren.

Een soortgelijk geval werd in december vorig jaar in Frankrijk gemeld, nadat een reeks fouten resulteerde in de ‘totale verwijdering’ van de penis van een man in het Universitair Ziekenhuis van Nantes.

De man, naar verluidt in de dertig, zei dat hij door de operatie alleen nog zijn testikels had en ‘geen gevoel’ had in de penisreconstructie die hij kreeg.

De advocaat van de Fransman hoopte aanvankelijk 1 miljoen euro voor zijn cliënt binnen te halen, maar hij moest zich tevreden stellen met goed 50.000 euro.