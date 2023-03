Jutta Leerdam zet Thialf in vuur en vlam met wereldtitel, Amerikaanse wonderboy Stolz pakt tweede goud

Jutta Leerdam, schaatsfenomeen met vier miljoen volgers op Instagram maar vooral dit jaar de ongeslagen schaatskoningin op de 1.000 meter, maakte haar favorietenrol in een uitverkocht Thialf helemaal waar. De 24-jarige Leerdam snelde in een 1:13.03 onbedreigd naar haar tweede wereldtitel op de 1.000 meter. Ze ging maar liefst een dikke seconde sneller dan haar landgenote Antoinette Rijpma - de Jong (zilver). De Japanse Miho Takagi veroverde het brons.

Jordan Stolz liet zaterdagmiddag voor de tweede keer de The Star-Spangled Banner – het Amerikaanse volkslied – weerklinken in Thialf. Na zijn gouden medaille van vrijdag op de 500 meter pakte de amper 18-jarige Amerikaanse wonderboy - op papier is hij nog maar een junior - ook de wereldtitel op de 1.000 meter. Stolz is amper 18 jaar en het allerstrafste wat momenteel op een ijspiste te bewonderen valt. Met 1:07:11 was Stolz in Thialf alweer een klasse apart. De Nederlander Krol greep met 1:0778 het zilver en Cornelius Kersten uit Groot-Brittannië verraste met brons.