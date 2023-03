Tom Pidcock glundert na machtsvertoon in Strade Bianche: “Een paar keer dacht ik dat ik het verpest had door te vroeg te gaan”

Pfew. Wat een solo van Tom Pidcock. Een beetje à la Pogacar vorig jaar in Strade. De Brit van INEOS Grenadiers zat dik 50 kilometer voor de streep al mee in de kopgroep, vanaf een kleine 25 kilometer voor de finish loste hij De Marchi om er helemaal alleen vandoor te gaan. Een machtsvertoon van de nieuwe koning van Toscane. “Ik moet het nog even laten bezinken, ik besef het nog niet al te goed”, was de eerste reactie van een glunderende Pidcock. “Wanneer ik ervandoor ging, was dat helemaal niet het plan. Ik reed gewoon enorm hard, en bij de afdaling had ik een kloofje.”

© AFP

Een paar keer kwamen zijn achtervolgers wel echt dichtbij, soms zelfs tot op tien seconden, maar Pidcock hield ze uiteindelijk op een afstandje. “Een paar keer kwamen ze inderdaad vlakbij, en toen dacht ik dat ik het verknald had door zo vroeg al te gaan. Ik dacht dat ik mijn kans verkeken had.”

Dat hij superbenen zou hebben, was geen complete verrassing voor Pidcock. “Eerlijk gezegd had ik deze week al het gevoel dat er iets mooi zou gebeuren vandaag. Ik wist dat het mijn dag zou zijn, en het is me dan ook gelukt. Het is echt ongelofelijk, ik weet niet wat ik moet denken nu.”