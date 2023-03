Tom Pidcock rondt indrukwekkende solo goed af en wint Strade Bianche, Tiesj Benoot is net niet goed genoeg en wordt derde

Tom Pidcock heeft na een indrukwekkende solo de Strade Bianche gewonnen. De Brit van Ineos-Grenadiers reed lang in het offensief en kwam uiteindelijk solo binnen in Sienna. De achtervolgende groep met een goede Tiesj Benoot kwam op een gegeven moment tot op zeven seconden, maar door teveel gelonk naar elkaar kwamen ze nooit aansluiten bij Pidcock. Hij volgt op de erelijst Tadej Pogacar op.

Hoe kwam de zege tot stand?

Pas met nog dik 50 kilometer te gaan barstte de koers echt los. Alberto Bettiol stok de lont aan het vuur en plaatste een versnelling. In zijn spoor schoof een andere Italiaan, Andrea Bagioli, en Tom Pidcock mee.

Meteen een aantal interessante namen die wegstoven op een van de witte grindstroken en naar de vluchters op zoek gingen. Al deed Pidcock dat wel alleen, want de Brit reed in de afdaling op pure klasse weg van zijn twee Italiaanse compagnons.

Attila Valter zag het gevaar snel in van de onderneming van Pidcock en co en plaatste een tegenaanval. De Hongaarse kampioen, lid van het tot nu toe indrukwekkende Jumbo-Visma, werd echter al vrij snel weer tot de orde geroepen door het peloton. Daarin niet meer van de partij: Julian Alaphilippe. De Fransman kende zijn dag niet en was in een achtervolgende groep verzeild geraakt.

Tom Pidcock was voorin intussen bij vluchters Bystrom en De Marchi komen aansluiten. Het sein voor Mathieu Van der Poel om te reageren. Vlak voor het einde van een gravelstrook plaatste de Nederlandse topfavoriet een aanval. Het zorgde voor flink wat verbrokkeling in het dan al flink uitgedunde peloton.

Bij de achtervolgers viel Albertio Bettiol letterlijk uit de koers. De Italiaan ging samen met Magnus Sheffield stevig tegen de grond. Het was plots koers op verschillende fronten, maar uiteindelijk vormde zich toch een grote achtervolgende groep. De voornaamste namen daarin: Tiesj Benoot, Pello Bilbao, Quinn Simmons en Matej Mohoric. Van der Poel had dan redelijk verrassend moeten afhaken. De Nederlander zou niet meer voorin verschijnen.

Met nog 20 kilometer te gaan gooide Benoot de knuppel in het hoenderhok. De winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne knalde weg uit de achtervolgende groep en ging op zoek naar Pidcock, die dan solo reed aan de leiding reed en nog een bonus van een halve minuut had. Even later kreeg Benoot het gezelschap van ploegmaat Valter, Simmons, Mohoric, Costa en Madouas. De winnaar zat of voorin, of in deze groep.

Met het aansluiten van het vijftal bij kwam de mot er wel wat in bij de achtervolgers. Dit speelde alleen maar in de kaart van Pidcock, die ook na de laatste gravelstrook nog alleen op kop reed. Een prik van Attila Valter had Benoot en co wel op amper tien seconden van de Brit gebracht. Er stonden dan nog negen kilometer op de teller.

Op weg naar Sienna besloot Benoot dan dat het welletjes was en plaatste een nieuwe versnelling. Maar buiten Simmons kwam iedereen weer terug, waarna er opnieuw te veel gelonkt werd. Dit speelde alleen maar in het voordeel van Pidcock. Opvallend: ploeggenoten Benoot en Valter werkten toch niet al te goed samen. De ene wou zich niet voor de andere opofferen.

Tom Pidcock kwam zo solo aan in Sienna en won de zeventiende editie van de Strade Bianche op een geweldige manier. In de achtergrond werd Valentin Madouas tweede, Tiesj Benoot mocht als derde nog mee het podium op.

Uitslag:

1. Tom Pidcock

2. Valentin Madouas

3. Tiesj Benoot

4. Rui Costa

5. Attila Valter

6. Matej Mohoric

7. Pello Bilbao

8. Romain Grégoire

9. Davide Formolo

10. Andreas Kron

Wat deden de Belgen?

Tim Wellens reed al een tijdje attent voorin in het peloton, tot onze landgenoot op een slecht moment met pech te maken kreeg. Net wanneer Van der Poel een aanval plaatste, kreeg Wellens - in afwezigheid van uittredend winnaar Pogacar kopman bij UAE Emirates - te maken met een lekke band. Doodzonde.

Een sterke Maxim Van Gils kon die aanval van Van der Poel wel vlot beantwoorden. De jonge renner van Lotto Dstny moest wel samen met diezelfde Van der Poel lossen toen de definitieve achtervolgende groep tot stand kwam.

Verder nog iets dat u moet weten?

In het begin van de koers waren er niet meteen renners happig om een ticket voor de vlucht van de dag te bemachtigen. Pas na een dertigtal kilometer kwam de vlucht van de dag tot stand. De Noor Sven Erik Bystrom, de Spanjaard Ivan Romeo en de Italiaan Alessandro De Marchi trokken er samen op uit. De maximale voorsprong van het drietal bedroeg 7 minuten.

Tussendoor probeerde de Hongaar Erik Fetter nog de oversteek te maken naar de vluchters te maken. De renner van EOLO-Kometa slaagde echter niet in zijn opzet. Vetter werd met nog 90 kilometer te gaan weer ingerekend door het peloton. Een echte chasse patate voor de Hongaar.

Ook in de openingsfase van de koers: pech voor Mathieu van der Poel. De Nederlander moest op een van de eerste grindstroken van wiel wisselen en was zo even op achtervolgen aangewezen. Gelukkig werd MVDP door een paar ploegmaats tussen de volgwagens weer snel het peloton in geloodst.