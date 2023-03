GENT

In een sociaal flatgebouw in Nieuw Gent spelen zich schrijnende taferelen af. Huurders zijn de wanhoop nabij omdat ze al maanden tussen de Oost-Europese krakers moeten leven. Het gebouw werkt als een magneet op krakers omdat ze in de leegstaande appartementen gratis elektriciteit en warm water vinden. “Ik ben bang, mijnheer. Maar ik kan nergens naartoe.”