UK OPEN. Kim Huybrechts sneuvelt in 1/16e finale na pandoering tegen ex-wereldkampioen, Dimitri Van den Bergh komt straks aan beurt

Kim Huybrechts heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finale van de UK Open. De vijfde ronde was het eindstation voor onze landgenoot, die een stevige 10-2 om de oren kreeg. Alle belgische hoop ligt nu in handen van Dancing Dimi.

Kim Huybrechts mag zijn koffers pakken op de UK Open na een zware nederlaag tegen Gary Anderson. De 52-jarige Schot was in uitstekende doen tegen onze 37-jarige landgenoot, die kansloos onderuit ging.

Door de uitschakeling van The Hurricane blijft er nog één Belg over in de UK Open: Dimitri Van den Bergh. Hij neemt het rond 16u30 op tegen de Engelsman Mervyn King, een haalbare kaart.