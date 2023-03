Helaas, dit was geen WK en dus krijgt Nafi Thiam geen 85.000 maar... 0 euro voor wereldrecord en Europese titel

Een wereldrecord op de vijfkamp, een Europese titel, voor de derde keer al. En toch betaalt de organiserende atletiekbond Nafi Thiam geen cent uit. De Europese atletiekfederatie houdt al jaren de vinger op de knip in dat opzicht. De filosofie: op hun kampioenschappen is er geen bonus, ook niet als een wereldrecord sneuvelt. Was het WK, dan ging de geldkraan wel open. World Athletics, de wereldatletiekbond, looft behoorlijk grote bonussen uit. Zo ving de polsstokspringer Armand Duplantis 40.000 dollar voor zijn wereldtitel op het WK zaalatletiek in Belgrado vorig jaar en daarbovenop nog eens 50.000 dollar voor zijn wereldrecord. Samengeteld: zo’n 85.000 euro.

Dat wil niet zeggen dat ze met lege handen naar huis gaat. “Voor Nafi is het financiële aspect van ondergeschikt belang maar we hebben situaties als deze wel voorzien. We onderhandelen deze dingen mee in de sponsorcontracten”, zegt Kim Vanderlinden, die samen met Helena Van der Plaetsen het management van Thiam vormt. Thiam kan dus op een aardigheidje rekenen van sommige sponsors om het gebrek aan prijzengeld te compenseren. Het precieze bedrag wordt niet meegedeeld.