Steuckers en Van Helden verliezen Limburgse derby … in Nederland

Ook in Nederlands Limburg werd dit weekend een derby gespeeld. STVV-huurlingen Jarne Steuckers en Rein Van Helden verloren die vrijdagavond met MVV tegen VVV Venlo met het kleinste verschil: 0-1. Voor MVV was het al de achtste nederlaag op rij in de Limburgse derby.

Zowel Steuckers als Van Helden speelden de volledige partij. Een doelpunt van Martijn Berden in de veertiende minuut bleek voor VVV voldoende om de drie punten mee te nemen. Voor MVV was het al de derde nederlaag op vier wedstrijden. De Maastrichtenaren zien hun Limburgse concurrent daarmee verder uitlopen in de strijd om een plaatsje in de promotie play-offs.