Afrikaanse olympische comités willen Russen en Wit-Russen toelaten op Olympische Spelen in Parijs

De Afrikaanse olympische comités hebben zich zaterdag unaniem uitgesproken voor deelname van Russische en Wit-Russische atleten aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Ze deden dat na afloop van een uitvoerend comité van het ACNOA in de Mauritaanse hoofdstad Nouakchott. In een statement pleiten ze ervoor sporters uit de betrokken landen onder “een neutrale status en zonder enige verwijzing naar een identiteit” startrecht te geven.