Bizarre ontknoping in de Strade Bianche voor vrouwen. Teamgenotes Demi Vollering en Lotte Kopecky reden haast zij aan zij de Via Santa Catarina op richting het fameuze plein in Siena. Vollering won, Kopecky werd tweede maar niemand kon vrede nemen met de manier waarop de laatste honderden meters werden afgewerkt.