Dit hebt u tot nu toe al gemist van de Strade Bianche: topfavoriet Van der Poel (even) in de achtervolging, opvallend weinig pech en een chasse patate voor een Hongaar

De koers nog niet gezien? Geen nood. In dit overzicht bent u in een handomdraai mee alvorens de finale van de Strade Bianche bij de mannen losbreekt.

Met meer dan de helft van de witte grindstroken achter rug hebben de renners al heel wat stof gevreten in de Strade Bianche. De koers moet nog helemaal losbarsten, maar dit is er tot nu toe al gebeurd.

Drie vluchters en een chasse patate

Het eerste wedstrijduur waren er niet meteen renners happig om een ticket voor de vlucht van de dag te veroveren. Pas na een dertigtal kilometer zagen we een eerste echte vluchterspoging. De Noor Sven Erik Bystrom, de Spanjaard Ivan Romeo en de Italiaan Alessandro De Marchi trokken er samen op uit.

Het drietal had al snel een voorsprong van zes minuten op het peloton bijeen gereden. Tussendoor probeerde Erik Fetter nog de oversteek te maken, maar de Hongaar van EOLO-Kometa slaagde niet in zijn opzet. Vetter werd met nog 90 kilometer te gaan weer ingerekend door het peloton. Een echte chasse patate voor de Hongaar.

© BELGA

Van der Poel (even) in de achtervolging

Vroeg in de koers was topfavoriet Mathieu van der Poel op achtervolgen aangewezen. De Nederlander moest op een van de eerste grindstroken van wiel wisselen en stond zo even te voet. MVDP werd door een paar ploegmaats wel meteen tussen de volgwagens handig teruggebracht in het peloton.

Vooraf had de oud-winnaar van de Strade - Van der Poel won in 2021 - er alleszins vertrouwen in. “Ik voel me goed en heb kunnen doen wat ik wilde doen. Ik heb ook geen last meer van mijn rug. Dit is een heel mooie koers om mee te beginnen.”

© AFP

Opvallend weinig pech in zonnige Strade

De onverharde wegen zorgen doorgaans voor een festival aan lekke banden, maar daar blijven de renners dit jaar voorlopig van gespaard. Buiten de wielwissel van Mathieu van der Poel kwamen er nog geen meldingen van pech binnen.

Over het weer mogen de renners trouwens ook niet klagen. Ze kunnen koersen onder een aangenaam schijnend Italiaans zonnetje. Dit brengt dan weer wel met zich mee dat het stof vreten is. De renners rijden van stofwolk naar stofwolk.